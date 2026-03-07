Inflația din Venezuela a explodat la 475% în 2025, cel mai ridicat nivel din lume, înainte de capturarea lui Maduro

Inflația din Venezuela a ajuns la 475% în 2025, cea mai mare rată din lume, potrivit băncii centrale. Creșterea explozivă a prețurilor a fost alimentată de sancțiunile americane și de criza economică profundă care a afectat țara înainte de operațiunea ordonată de Trump de capturare a lui Nicolas Maduro.

Venezuela, sub conducerea lui Nicolas Maduro a atins un nivel record de inflație de 475% în 2025, cel mai ridicat din lume, potrivit datelor publicate de banca centrală a țării. Nivelul depășește cu mult estimările Fondului Monetar Internațional, care anticipase o inflație de aproximativ 269,9% pentru anul trecut, scrie Le Monde.fr.

Criza economică a fost agravată de sancțiunile impuse de Statele Unite asupra regimului lui Nicolas Maduro, care au redus fluxul de dolari într-o economie deja fragilă și parțial dolarizată. Lipsa valutelor și deprecierea monedei naționale au dus la creșteri dramatice ale prețurilor pentru bunuri și servicii.

Potrivit băncii centrale venezuelene, inflația acumulată în primele două luni din 2026 a ajuns deja la aproape 52%, semn că presiunile asupra prețurilor rămân în continuare foarte ridicate, în ciuda faptului că dictatorul Maduro a fost înlăturat după o operațiune specială a Statelor Unite.

Prețurile alimentelor au crescut cu peste 500%

Creșterile cele mai mari au fost înregistrate la produsele de bază. Prețurile alimentelor și băuturilor au urcat cu aproximativ 532% în 2025.

În același timp, costurile locuințelor au crescut cu 340%, iar serviciile medicale s-au scumpit cu aproximativ 445%, potrivit datelor oficiale.

Pentru mulți venezueleni, aceste scumpiri sunt devastatoare. Veniturile medii lunare se situează între 100 și 300 de dolari, mult sub nivelul necesar pentru acoperirea nevoilor alimentare de bază, spun economiștii.

Temeri privind revenirea hiperinflației în Venezuela

Economiștii avertizaseră încă dinaintea schimbărilor politice din Venezuela că există riscul revenirii hiperinflației – o situație în care prețurile cresc cu cel puțin 50% pe lună. Țara a trecut deja printr-o astfel de criză între 2017 și 2021. Momentul cel mai dramatic a fost în 2018, când inflația anuală a ajuns la aproximativ 130.000%, determinând milioane de venezueleni să emigreze.

După această perioadă, inflația scăzuse semnificativ, ajungând la aproximativ 48% în 2024. Stabilizarea a fost atribuită în mare parte reformelor economice introduse de Delcy Rodriguez, fost vicepreședinte al lui Maduro și actual lider interimar al țării.

Guvernul de la Caracas încearcă acum să stabilizeze economia prin reforme fiscale, oprirea tipăririi masive de bani, relaxarea controalelor valutare și deschiderea sectorului petrolier către investiții private.

