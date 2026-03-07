Adrian Severin: „România ar trebui să intre în legătură cu administrația Trump pentru a găsi toate soluțiile posibile pentru a ajunge la pace”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre faptul că România ar trebui să ia legătura cu administrația Trump pentru a opri războiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Opinia mea este că România nu face nimic. România nu se găsește într-o pauză strategică, într-o pauză de reflecție strategică, ci se găsește într-o paralizie de gândire strategică. Ar fi bine să fie doar o pauză, este o paralizie. E o boală… ”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre faptul că România ar trebui să ia legătura cu administrația Trump pentru a opri războiul din Iran. Acesta a explicat faptul că România este aflată într-o paralizie stategică. Mai mult de atât, politicianul susține că România nu are niciun fel de direcție de gândire strategică. El spune că România ar trebui să clarifice că pe teritoriul nostru bazele militare nu pot să fie folosite pentru război. Severin susține că ar trebui făcute niște vizite diplomatice în Washington, Ierusalim și Teheran.