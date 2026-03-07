Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „România ar trebui să intre în legătură cu administrația Trump pentru a găsi toate soluțiile posibile pentru a ajunge la pace”

Adrian Severin: „România ar trebui să intre în legătură cu administrația Trump pentru a găsi toate soluțiile posibile pentru a ajunge la pace”

07 mart. 2026, 10:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre faptul că România ar trebui să ia legătura cu administrația Trump pentru a opri războiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Opinia mea este că România nu face nimic. România nu se găsește într-o pauză strategică, într-o pauză de reflecție strategică, ci se găsește într-o paralizie de gândire strategică. Ar fi bine să fie doar o pauză, este o paralizie. E o boală…

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre faptul că România ar trebui să ia legătura cu administrația Trump pentru a opri războiul din Iran. Acesta a explicat faptul că România este aflată într-o paralizie stategică. Mai mult de atât, politicianul susține că România nu are niciun fel de direcție de gândire strategică. El spune că România ar trebui să clarifice că pe teritoriul nostru bazele militare nu pot să fie folosite pentru război. Severin susține că ar trebui făcute niște vizite diplomatice în Washington, Ierusalim și Teheran.

„Ce face România? Opinia mea este că România nu face nimic. România nu se găsește într-o pauză strategică, într-o pauză de reflecție strategică, ci se găsește într-o paralizie de gândire strategică. Ar fi bine să fie doar o pauză, este o paralizie. E o boală… Dar ce ar trebui să facă, după părerea mea: numărul unu, să facă tot ce știe pentru a nu ne băga și pe noi în acest război. Și din punctul ăsta de vedere, eu aș spune că ar trebui să facem să fie clar că de pe teritoriul nostru nu pot fi folosite baze pentru a se duce războiul. În al doilea rând, aș trimite niște emisari, aș intra în legătură cu Statele Unite, cu administrația Trump pentru a spune, pentru a încerca să găsim împreună, să inventăm idei. Eu spun ce ar trebui… Dacă ar fi să facem ceva, cred că ar trebui să mergem în calitate de parteneri la Washington, să explicăm sau să căutăm împreună cu ei tot fel de formule politico-diplomatice pentru a scurta războiul. Pentru că eu sunt sigur că domnul Trump vrea să scurteze războiul și cine știe ce ajutoare putem să dăm. Și noi ar trebui să mergem și la Ierusalim și să spunem domnule, noi am susținut și continuăm să susținem interesele Israelului, cele legitime, de securitate și așa mai departe… Când acționați, trebuie să țineți și voi seama de interesele noastre. Pentru că ceea ce faceți voi atinge interesele noastre, iar noi vă susținem, dar nu în orice condiții, și nu când e împotriva intereselor noastre. Și finalmente, am putea merge și la Teheran, cu care continuăm să avem relații diplomatice. Avem o ambasadă, după părerea mea, foarte bună acolo, diplomați foarte buni. Trebuie să arătăm exact care este poziția noastră față de război.”, a explicat politicianul.

