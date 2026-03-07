Prima pagină » Social » Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte

Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte

07 mart. 2026, 10:59, Social
Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte
Schimbare ora de vară 2026

Schimbare ora de vară 2026. Anul acesta, ceasurile vor fi date înainte mai devreme, spre deosebire de 2025. Potrivit specialiștilor, data oficială a fost stabilită și, așa cum au precizat în nenumărate instanțe, modificarea influențează, de altfel, ritmul biologic și programul de lucru și de studiu.

În 2026, trecerea la ora de vară va avea loc în noaptea de 28 spre 29 martie 2026 (sâmbătă spre duminică). În noaptea când are loc trecerea de la ora de iarnă la ora de vară, ceasurile vor fi date înainte cu 60 de minute. În acest sens, ora 02:00 va deveni ora 03:00.

Ce înseamnă această trecere la ora de vară?

De-a lungul timpului, specialiștii au vorbit despre efectele pe care trecerile de la ora de vară la ora de iarnă (și invers) le au asupra ritmului biologic. Serile vor fi mai lungi, oamenii se vor putea bucura de mai multă lumină naturală, însă vor dormi cu o oră mai puțin.

Trecem mai devreme la ora de vară, anul acesta

Anul trecut, trecerea la ora de vară a avut loc în noaptea de 29 spre 30 martie. Așa cum arată regula, precum în restul țărilor din Uniunea Europeană, această trecere debutează în ultima duminică din martie, iar ora de iarnă revine în ultima duminică din octombrie, notează Ziarulromanesc.de.

Schimbarea orei reprezintă, în ultimii ani, un subiect intens de discuății. Circa 40% dintre statele lumii mai aplică sistemul de schimbare a orei, de la vară la iarnă (și invers). Circa 60% dintre țări au ales să nu mai schimbe ora pe parcursul anului. Cine a renunțat la această schimbare: Egipt, Turcia, Armenia, Argentina, Brazilia și Rusia. În 2022, au renunțat și state precum Mexic, Siria, Iran și Iordania. Nu se mai schimbă ora de vară / iarnă nici în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman, Qatar, Yemen, India, China și Japonia.

