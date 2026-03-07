Cancelarul german Friedrich Merz a transmis un mesaj ferm de susținere pentru Israel, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. În mod surprinzător, mesajul de susținere pentru Israel vine la 81 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și tot atâția ani de la Hosocaust. Liderul de la Berlin a promis că va combate antisemitismul în Germania și a vorbit dreptul Israelului de a lupta pentru existența sa.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a transmis un mesaj puternic de sprijin pentru Israel, reafirmând poziția fermă a guvernului federal german în contextul războiului în plină escaladare din Orientul Mijlociu.

Declarația a fost făcută în cadrul unui discurs public susținut la 81 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, moment simbolic în istoria Germaniei și a relației sale controversate cu poporul evreu.

Liderul de la Berlin a transmis că guvernul pe care îl conduce nu va lăsa loc de interpretări în ceea ce privește poziția Germaniei față de Israel și față de combaterea antisemitismului.

„Doamnelor și domnilor, guvernul federal condus de mine nu va lăsa niciodată loc de îndoială cu privire la poziția noastră. Suntem de partea Israelului. Vă spun un lucru: voi face tot ce îmi stă în putință pentru a combate antisemitismul în această Republică Federală Germania, oriunde ar apărea. Și voi face tot posibilul pentru ca această țară să rămână o țară în care evreii să se poată mișca liber și deschis.”, a declarat Friedrich Merz, potrivit Al Jazeera.

Cancelarul german a precizat că responsabilitatea istorică a Germaniei rămâne un element central al politicii sale externe și interne.

„Conflictul s-ar termina în 24 de ore dacă ar fi depuse armele”

În discursul său, Friedrich Merz a vorbit și despre conflictul din Orientul Mijlociu, susținând că Israelul acționează în apărarea propriei existențe.

„Și dacă cei pentru care țineți afișul sus vor depune armele, conflictul se va termina în 24 de ore, doamnelor și domnilor. Aici se află cauza. Și nu în statul israelian, care luptă pentru existența sa și pentru a putea trăi în libertate”, a declarat cancelarul german.

