Prețurile de pe piața imobiliară au oscilat în ultimele luni, iar achiziționarea unei noi locuințe a devenit, pentru unii dintre cetățeni, un vis îndepărtat. În anumite zone ale României, să devii proprietar a ajuns o provocare financiară. Însă, există și orașe în care ai putea avea posibilitatea să găsești apartamente sau garsoniere la un preț mai mic. Iată cum arată și cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Brașov, acum, în martie 2026.

Căutarea locuinței perfecte a devenit o provocare pentru mulți viitori proprietari sau chiriași, având în vedere situația economică actuală din România. În unele dintre orașele românești, un apartament cu două sau trei camere a ajuns să coste chiar și peste 100.000 de euro. Gândul expune AICI mai multe exemple.

Apartament de vânzare în Brașov

De data aceasta, atenția este centrată pe o locuință din Brașov. Pe o platformă dedicată imobiliarelor din România, se poate observa (vezi mai jos) unul dintre cele mai ieftine apartamente scoase la vânzare în municipiu. Este vorba despre un apartament cu 2 camere situat spre periferia cartierului Florilor-Craiter.

Potrivit anunțului, proprietarul a scos la vânzare apartamentul (rezervat deja de un potențial cumpărător) la prețul de 51.500 de euro. Locuința, care dispune de două camere, are 30 de metri pătrați. Apartamentul se află la parter, într-un bloc cu 8 etaje. Dispune de centrală pe gaz, potrivit anunțului.

Sursă foto: Storia