07 mart. 2026, 10:44, Sport
Federația Română de Fotbal a publicat lista finală cu candidații care se vor lupta pentru șefia forului în data de 18 martie 2026. Răzvan Burleanu va avea un singur contracandidat, după ce Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor a respins dosarul lui Sorin Victor Răducanu, deoarece acesta nu a reușit să strângă cinci susținători și nu a avut funcție de conducere în fotbalul românesc.

Răzvan Burleanu versus Ilie Ștefan Drăgan

Astfel, Răzvan Burleanu va avea un singur contracandidat pentru funcția de președinte al FRF, acela este Ilie Ștefan Drăgan, profesor de educație fizică și antrenor de fotbal, care, în 2008, a pus bazele clubului de juniori „3 Kids Sport”. 

Drăgan nu este la prima încercare de a ajunge în fruntea Federației. Acesta a mai candidat și la alegerile din 2018, pe care le-a pierdut tot în fața lui Răzvan Burleanu. Atunci acesta a nu a reușit să obțină niciun vot.

Ilie Ștefan Drăgan a depus contestație împotriva lui Răzvan Burleanu

Ilie Drăgan a contestat candidatura lui Răzvan Burleanu, deoarece pentru acesta ar urma să fie al patrulea mandat în funcția de președinte, însă Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor a respins demersul, conform FRF.

Răzvan Burleanu, de 12 ani președinte FRF

Răzvan Burleanu a fost ales pentru prima dată în funcție în 2014, la vârsta de 29 de ani, devenind cel ami tânăr președinte din istoria FRF.

În 2018, Burleanu a câștigat detașat al doilea mandat de președinte al Federației Române de Fotbal, cu 168 de voturi. Ionuț Lupescu a fost pe locul doi, cu 78 de voturi, Marcel Pușcaș a fost al treilea, cu 8 voturi, iar Ilie Drăgan nu a obținut niciun vot.

Al treilea mandat de președinte a fost obținut în aprilie 2022. Burleanu a obținut toate cele 272 de voturi, fiind singurul candidat.

Dosarele de candidatură pentru funcțiile de conducere ale Federației Române de Fotbal

PREȘEDINTE AL FRF

  • BURLEANU RĂZVAN
  • DRĂGAN ILIE ȘTEFAN

VICEPREȘEDINTE AL FRF, REPREZENTANT AL FOTBALULUI AMATOR

  • GOGA IOAN OCTAVIAN
  • PETREAN CRISTIAN

REPREZENTANȚI AI CLUBURILOR DIN LIGA 1

  • ARGĂSEALĂ VALERIU
  • MESZAR ALEXANDRU
  • NICOLESCU ANDREI

REPREZENTANȚI AI CLUBURILOR DIN LIGA 2

  • BĂLĂNESCU BOGDAN
  • TĂNASE CRISTIAN

REPREZENTANȚI AI CLUBURILOR DIN LIGA 3

  • DĂSCĂLESCU MIHAI
  • SPÎNU FLOREA

REPREZENTANT AL CLUBURILOR DE FOTBAL CU ACTIVITATE DE JUNIORI

  • CIGHIR CĂTĂLIN SEBASTIAN
  • DRĂGAN ILIE ȘTEFAN

REPREZENTANT AL CLUBURILOR DE FOTBAL FEMININ

  • CIOBAN ALEXANDRU ALIN

REPREZENTANT AL CLUBURILOR DE FOTBAL ÎN SALĂ

  • VORNICU CRISTIAN
  • BRAȘOVEANU AURAȘ

