Ion Cristoiu: „Liderii români au impresia că bomba nucleară e o oală de ciorbă. Țoiu duce bomba nucleară în servietă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum liderii români confundă bomba nucleară cu o oală de ciorbă care poate fi plimbată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Iar ăștia din România au impresia că bomba nucleară e o oală de ciorbă. Este o bombă nucleară… Al doilea lucru, nu ai cum să aduci bomba aici. E o bombă nucleară… Ce e aia, e ulcior? Adică în momentul în care într-un siloz apare o creștere de temperatură, în acel moment se intervine. Ori, dacă eu o plimb bomba aia prin România cu servieta… O duce Țoiu în servietă.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum liderii români confundă bomba nucleară cu o oală de ciorbă care poate fi plimbată. Acesta a început prin a spune că forța nucleară franceză nu este integrată în NATO. Jurnalistul a explicat că puterea nucleară stă în silozuri. Nu poate fi plimbată bomba nucleară cu servieta Oanei Țoiu.