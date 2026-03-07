Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Liderii români au impresia că bomba nucleară e o oală de ciorbă. Țoiu duce bomba nucleară în servietă”

Ion Cristoiu: „Liderii români au impresia că bomba nucleară e o oală de ciorbă. Țoiu duce bomba nucleară în servietă"

07 mart. 2026, 10:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Liderii români au impresia că bomba nucleară e o oală de ciorbă. Țoiu duce bomba nucleară în servietă"

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum liderii români confundă bomba nucleară cu o oală de ciorbă care poate fi plimbată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Iar ăștia din România au impresia că bomba nucleară e o oală de ciorbă. Este o bombă nucleară… Al doilea lucru, nu ai cum să aduci bomba aici. E o bombă nucleară… Ce e aia, e ulcior? Adică în momentul în care într-un siloz apare o creștere de temperatură, în acel moment se intervine. Ori, dacă eu o plimb bomba aia prin România cu servieta… O duce Țoiu în servietă.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum liderii români confundă bomba nucleară cu o oală de ciorbă care poate fi plimbată. Acesta a început prin a spune că forța nucleară franceză nu este integrată în NATO. Jurnalistul a explicat că puterea nucleară stă în silozuri. Nu poate fi plimbată bomba nucleară cu servieta Oanei Țoiu.

„Sunt chestiuni neserioase. Nici nu trebuia discutat asta. Țoiu a venit cu aceste lucruri. Încă o dată, ai deja o umbrelă nucleară americană. Ei (n.r. umbrela nucleară franceză) nu sunt integrați în NATO. Forța lor nucleară nu e încadrată în NATO și noi nu înțelegem. Apelăm la două umbrele nucleare? Iar ăștia din România au impresia că bomba nucleară e o oală de ciorbă. Este o bombă nucleară… Al doilea lucru, nu ai cum să aduci bomba aici. E o bombă nucleară… Ce e aia, e ulcior? Toate puterile nucleare stau în silozuri. Și nu sunt pe ideea că o duce cât mai aproape de graniță. O trag de acolo, cu rachete, se lansează de acolo din silozuri. Și pentru descurajarea nucleară, fundamental e o supraveghere generală. Adică în momentul în care într-un siloz apare o creștere de temperatură, în acel moment se intervine. Ori, dacă eu o plimb bomba aia prin România cu servieta… O duce Țoiu în servietă.”, a explicat jurnalistul.

