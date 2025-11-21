Prima pagină » Diverse » Showbiz » David Pușcaș cere iar bani pe TikTok: „Nu pot să fac față, oameni buni”

21 nov. 2025, 17:20
sursa foto: captura Facebook

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, a stârnit îngrijorare, după ce iar a cerut ajutor financiar pe platforma TikTok. Tânărul în vârsta de 29 de ani le-a dezvăluit urmăritorilor că venitul său lunar de 2.500 de lei este insuficient ca săși acopere cheltuielile esențiale. Astfel, situația lui financiară reaprinde discuția dintre relația tensionată cu mama sa adoptivă.

Într-o sesiune live pe TikTok, David Pușcaș a vorbit deschis despre dificultățile cu care se confruntă. Tânărul a spus că venitul lunar pe care îl are nu îi permite săși acopere cheltuielile de bază. Costurile includ chiria, un credit bancar și facturile lunare. Împovărat de aceste obligații, David a apelat iar la bunătatea urmăritorilor. El a cerut ajutor pentru a-și plăti o factură restantă la curent, în valoare de 56 de lei.

„Nu pot să fac față. Sunt singur pe lume. Fără mamă, fără tată, fără nimic. Eu nu pot fac față cu 2500 lei, oameni buni. Am credit, am chirie de 250 de euro. Nu pot singur! Dar vreau arăt nu este nicio problemă. Acum rog doar PPC-ul, doar 56 de lei. arăt poză, doar plătesc curentul 56 de lei, scap, dacă vreți ajutați”, a declarat David.

Ca săși îmbunătească situația, David Pușcaș a participat recent la un interviu de angajare. Cu toate că așteaptă un răspuns favorabil, tânărul consideră nici cu viitorul salariu nu-și va putea acoperi toate cheltuielile pe care le are de achitat.

În încercarea de a-și îmbunătăți situația, David Pușcaș a participat recent la un interviu de angajare. Deși așteaptă un răspuns favorabil, tânărul consideră nici cu viitorul salariu nu-și va putea acoperi toate cheltuielile pe care le are de achitat.

Situația lui David Pușcaș este urmarea unei relații complicate și deteriorate cu mama sa adoptivă, Luminița Anghel. Tânărul locuiește pe cont propriu de la 18 ani. Inițial, artista l-a sprijinit financiar, plătind chiria pentru mai multe garsoniere în București.

Potrivit declarațiilor Luminiței Anghel, susținerea financiară s-a oprit din cauza comportamentului agresiv al lui David. Artista a dezvăluit acesta a fost evacuat din trei locuințe închiriate. Deteriorarea relației a culminat însă cu un incident care a vizat siguranța fiului ei biologic, Filip. Luminița Anghel a povestit un moment în podcastul Acasă la Măruță, în care David ar fi aruncat o sticlă de parfum în direcția scoicii în care trebuia să stea Filip, dar că, din fericire, bebelușul se afla în brațele bonei la acel moment.

