DIVORȚUL anului la Hollywood. Nicole Kidman și Keith Urban s-au spus adio după două decenii de căsătorie

Nicole Kidman și Keith Urban, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Hollywood, s-au separat după aproape două decenii de mariaj.

Divorțul anului la Hollywood. Starurile Nicole Kidman și Keith Urban au decis să pună capăt relației după 19 ani de căsătorie, scrie TMZ.

Conform TZM, separarea a început discret la începutul verii, când Urban s-a mutat din locuința familiei din Nashville, Tennessee, și și-a cumpărat propria reședință în capitala muzicii country. Publicația menționată anterior notează că Nicole Kidman s-a opus divorțului și a încercat să salveze căsnicia, însă fără succes.

Kidman, în vârstă de 58 de ani, și Urban, 57 de ani, s-au cunoscut în ianuarie 2005, la un eveniment de promovare a Australiei la Hollywood, și s-au căsătorit în iunie 2006, la Sydney. Au împreună două fiice, Faith Margaret (14 ani) și Sunday Rose (17 ani). Actrița mai are doi copii adoptați din mariajul cu Tom Cruise.

Ultima imagine postată pe rețelele sociale de Kidman alături de Urban datează din luna iunie, când cei doi au marcat aniversarea nunții. Muzicianul a publicat, la rândul său, fotografii cu soția sa în mai, după participarea la Academy of Country Music Awards 2025.

În plan profesional, Nicole Kidman a finalizat recent filmările pentru continuarea producției „Practical Magic”, unde joacă alături de Sandra Bullock.

În același timp, Keith Urban se află din luna mai într-un turneu internațional pentru promovarea celui de-al 11-lea album de studio, „High”.