Doliu pe scena showbiz-ului. Surorile Kessler au MURIT la 89 de ani. Cele două staruri au murit împreună, așa cum au trăit aproape nouă decenii

Este doliu pe scena showbiz-ului european, după ce Alice și Ellen Kessler, gemene vedete ale anilor ’50–’60, au murit la vârsta de 89 de ani, la casa lor de lângă Munchen, Germania. Cele două artiste au ales să-și încheie socotelile cu viața împreună, prin „eutanasie asistată”.

Potrivit The Sun, Alice și Ellen Kessler au murit luni una lângă cealaltă, la locuința lor din apropiere de München, respectând astfel promisiunea făcută anul trecut: aceea de a fi „împreună până la capăt”.

Poliția a exclus orice suspiciune de violență și a confirmat că cele două au apelat la „eutanasie asistată”, procedură legală, dar strict reglementată în Germania.

Potrivit revistei People, „moartea asistată” este permisă în Germania doar în anumite condiții stricte. Persoana trebuie să fie majoră, să acționeze în mod responsabil și voluntar, și să aibă capacitate juridică. Asistenții nu pot provoca ei înșiși actul letal, deoarece „eutanasia activă” este interzisă.

O viată pe scenă

Născute în 1936, în Nerchau, Saxonia, Alice și Ellen Kessler au devenit faimoase internațional datorită show-urilor lor spectaculoase, dansului sincronizat impecabil și costumelor pline de glamour.

Au cucerit scena europeană în anii ’50 și ’60, apărând în producții de top, precum spectacolele lui Perry Como, programele de divertisment ale lui Rolf Harris, dar și show-uri televizate în Germania, Italia și SUA

Reprezentând Germania de Vest la Eurovision, gemenele au obținut locul 8 cu piesa „Tonight we want to go dance”.

În 1962, s-au stabilit în Italia, unde au devenit staruri în emisiunea cult Studio Uno, reinventându-se pentru o nouă generație de telespectatori. Popularitatea lor fulminantă le-a adus și o copertă Playboy, devenită rapid cea mai vândută ediție italiană la acea vreme.

De-a lungul carierei, Alice și Ellen Kessler au fost recompensate cu numeroase distincții, printre care prestigiosul Trandafir de Aur de la Montreux, dar și Crucea Federală pentru Merit, una dintre cele mai înalte distincții civile din Germania