DOLIU pe scena teatrului internațional. Elizabeth Franz, legenda Broadway-ului și câștigătoarea Premiului Tony s-a stins din viață la 84 de ani

17 nov. 2025, 09:27
DOLIU pe scena teatrului internațional. Elizabeth Franz, legenda Broadway-ului și câștigătoarea Premiului Tony s-a stins din viață la 84 de ani
Este doliu în lumea teatrului internațional, după ce legenda de pe Broadway, Elizabeth Franz, câștigătoare a Premiului Tony și celebră pentru rolul memorabil din „Death of a Salesman”, a murit la 84 de ani, după o luptă dură cu cancerul.

Elizabeth Franz, apreciată pentru forța emoțională și profunzimea interpretărilor sale, s-a stins din viață în locuința sa din Woodbury, Connecticut. Decesul actriței a fost confirmat de soțul ei, scenaristul Christopher Pelham, care a spus că Franz, care lupta de ani buni cu cancerul, a avut „o reacție severă la tratamentul administrat”.

Elizabeth Franz a devenit un nume de referință pe Broadway, fiind recunoscută pentru talentul său dramatic și pentru modul în care a reușit să reinterpreteze personaje clasice într-o manieră modernă și emoționantă, scrie BZI.ro.

Rolul în care a scris istorie

Actrița a marcat o schimbare profundă în percepția publicului asupra Lindei Loman, personajul interpretat în revivalul din 1999 al piesei „Death of a Salesman”, montat cu ocazia aniversării a 50 de ani de la debutul capodoperei lui Arthur Miller. Chiar autorul piesei, Arthur Miller, s-a declarat impresionat de abordarea radicală a actriței.

Într-un interviu acordat New York Times în 1999, Arthur Miller spunea: „Ea a descoperit în rol acea protecție puternică de dedesubt, care iese la suprafață ca furie, iar în trecut, în fiecare interpretare pe care o cunosc, aceasta fusese pur și simplu estompată.”.

Performanța a contribuit decisiv la succesul producției în Chicago, apoi pe Broadway și ulterior la Ahmanson Theatre din Los Angeles. Franz a reluat rolul alături de Brian Dennehy și în adaptarea TV realizată de Showtime în anul 2000, care i-a adus și o nominalizare la Emmy.

Trei nominalizări la Premiile Tony

Elizabeth Franz a avut un palmares solid în lumea teatrului internațional, cu trei nominalizări la Premiul Tony. Prima a venit în 1983, pentru rolul din „Brighton Beach Memoirs” de Neil Simon. A urmat nominalizarea din 2002 pentru „Morning’s at Seven”, unde a interpretat-o pe cea mai tânără dintre cele patru surori din Midwest.

Ultima sa apariție pe Broadway a avut loc în 2010, în spectacolul „The Miracle Worker”.

Cariera ei a inclus și roluri marcante în „The Cherry Orchard” și „The Cemetery Club”, care au consolidat statutul ei de actriță complexă și extrem de versatilă.

De-a lungul timpului, Franz a cucerit și publicul TV, apărând în seriale precum „Grey’s Anatomy”, „Judging Amy”, „Homeland” și „Roseanne”. Fanii „Gilmore Girls” o vor recunoaște drept Mia Bass, proprietara Independence Inn, un personaj cheie în evoluția poveștii din sezonul 2.

