FOTO / Adina Halas suferă de tiroidită Hashimoto. Cum reușește să țină BOALA în frâu

Adina Halas suferă de tiroidită Hashimoto. ”În această boală, retenția de apă dă mari bătăi de cap”

În plan personal, Adina Halas este căsătorită cu Lucian Hugeanu și are un băiat, Serghei. Vedeta și partenerul ei de viață sunt împreună de 14 ani. De mulți ani, la doi ani după ce a devenit mamă, Adina Halas a fost diagnosticată cu o boală autoimună – tiroidită Hashimoto. Despre cum reușește să țină boala sub control a dat vedeta detalii pentru click.ro.

”Am fost diagnosticată cu tiroidită Hashimoto, cam la doi ani după ce am născut. De altfel, foarte multe femei din România se confruntă cu această afecțiune. La mine nu este un caz atât de grav. Iau tratament, anume pastile, la sfatul medicului meu. Am învățat în timp și cum să țin boala în frâu. De pildă, nu beau niciodată cafeaua, imediat după ce mă trezesc, aștept vreo două ore. Evit pe cât se poate zahărul rafinat, glutenul și alcoolul. În această boală, retenția de apă dă mari bătăi de cap. Alcool nu beau, decât foarte rar, de Sărbători, poate, un pahar de vin sau de șampanie. La fel, glutenul trebuie eliminat din alimentație. Nu mă feresc de el, cum se feresc cei care au intoleranță, dar l-am redus într-o proporție mare, covârșitoare, îmi cumpăr pâine fără gluten”, a detaliat Adina Halas.

”În plus, nu pierd nopțile, somnul e foarte important, nu numai pentru un stil de viață sănătos, ci și în această afecțiune. Oboseala și lipsa somnului afectează organismul. Trebuie să-ți reglezi nivelul de stres, eu am nevoie cam de 7 ore de somn, pe noapte, unora le trebuie mai mult.Așa că monitorizez somnul și totul este în regulă. Cu stresul e mai greu, avem în jurul nostru mulți factori care ne perturbă. Îmi țin stresul în frâu, prin meditație, contemplare sau încerc să citesc ceva care să mă deconecteze. În plus, plimb cățelul, fac sport, ridic greutăți la sală, fac exerciții fizice care ajută”, a adăugat vedeta.

”Când ai probleme cu tiroida ai probleme și cu metabolismul, cu scăderea în greutate, dar eu reușesc să mă mențin. Cu un stil de viață sănătos, respectând ce spun medicii și practicând sport, toate astea sunt de ajutor. Chiar și cu această boală poți rămâne într-o formă fizică de invidiat. E o afecțiune pe viață, înveți să trăiești cu ea”, a încheiat aceasta.