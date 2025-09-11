Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Andreea Bănică spune tot despre SOȚUL său. ”Toată viața am știut că am spatele asigurat”

Cântăreața Andreea Bănică, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre partenerul său de viață, Lucian Mitrea, cel împreună cu care are doi copii.

Andreea Bănică este astăzi una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, aceasta a cântat în mai multe trupe. A făcut parte din grupul Exotic, împreună cu Claudia Pătrășcanu și Julia Chelaru, după care a înființat trupa Blondy împreună cu Cristina Rus. După aceea a urmat o carieră solo.

În plan personal, Andreea Bănică formează o familie cu Lucian Mitrea, împreună cu care are doi copii superbi: Sofia Maria și Noah. Băiețelul s-a născut în luna noiembrie a anului 2016. Fata cuplului, Sofia, este o adolescentă superbă.

Andreea Bănică a vorbit despre partenerul său de viață într-un interviu pe care l-a acordat revistei Unica.

”Toată viața am lucrat cu soțul meu. În primul rând în muzică, fiindu-mi manager, și acum în acest business, la hotel (n.r. hotelul familiei de la mare), el este managerul. Se descurcă minunat. Este un băiat extraordinar, un băiat care știe să facă afaceri. A terminat Dreptul, e un băiat isteț. Toată viața am știut că am spatele asigurat, oarecum. Iar el a știut ce are lângă el. Că are o nevastă care se descurcă în multe privințe”, a declarat Andreea Bănică.

”17 ani de căsnicie, 32 de relație! O viață de om! N-am stat la mama acasă cât am stat cu soțul meu! Suntem iubiți, amanți, prieteni, soți! Ce vrei tu. Este o viață de om. Frumoasă, într-adevăr. Suntem dependenți unul de celălalt. Recunosc. Și eu, și el. (…) Dar prefer ca nopțile, serile, să fim împreună, cât mai mult. Chiar dacă suntem obosiți de multe ori, chiar dacă eu trebuie să ajung în anumite locuri sau el, stăm cât mai mult unul cu celălalt și ne despărțim destul de greu”, a mai spus aceasta.

 

Mediafax
