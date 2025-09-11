FOTO / Andreea Bănică spune tot despre SOȚUL său. ”Toată viața am știut că am spatele asigurat”

Cântăreața Andreea Bănică, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre partenerul său de viață, Lucian Mitrea, cel împreună cu care are doi copii.



Andreea Bănică este astăzi una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, aceasta a cântat în mai multe trupe. A făcut parte din grupul Exotic, împreună cu Claudia Pătrășcanu și Julia Chelaru, după care a înființat trupa Blondy împreună cu Cristina Rus. După aceea a urmat o carieră solo.

În plan personal, Andreea Bănică formează o familie cu Lucian Mitrea, împreună cu care are doi copii superbi: Sofia Maria și Noah. Băiețelul s-a născut în luna noiembrie a anului 2016. Fata cuplului, Sofia , este o adolescentă superbă.