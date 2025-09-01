Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Aurelian Temișan dă detalii despre fiica sa. ”Începe un nou CAPITOL al vieții”

FOTO / Aurelian Temișan dă detalii despre fiica sa. ”Începe un nou CAPITOL al vieții”

01 sept. 2025, 14:30, Showbiz
Galerie Foto 19
Aurelian Temișan dă detalii despre fiica sa

Aurelian Temișan, în vârstă de 52 de ani, a dat detalii despre fiica sa, Dora, pe care o are din mariajul cu Monica Davidescu.

Aurelian Temișan are o carieră de invidiat. Este cântăreț și actor, dar a fost implicat și în numeroase proiecte de televiziune de succes. Aurelian Temișan este căsătorit cu Monica Davidescu, împreună cu care are o fată, Dora. Cei doi artiști au o relație de 30 de ani, aniversați în luna ianuarie a acestui an, și sunt căsătoriți de 15.

Binecunoscutul artist a făcut câteva declarații despre fiica sa și a Monicăi Davidescu într-un interviu pentru click.ro.

Aurelian Temișan dă detalii despre fiica sa. ”Să ia tot ce e bun din această nouă etapă a vieții”

Toamna aceasta, Dora va începe liceul.

Dora mai are puțin și începe un nou capitol al vieții, liceul, noi descoperiri dar și tentații, noi provocări. Nu îmi fac griji, fiecare dintre noi am trecut prin această etapă. Sigur că ne dorim ce e mai bun pentru ea și să ia tot ce e bun din această nouă etapă a vieții, să se înconjoare de oameni simpli și adevărați, de la care să aibă ce să învețe, cărora să aibă ce să le spună și în liceu știu, din experiența pe care am avut-o și eu la vremea respectivă, că se pot lega niște prietenii pe viață. Noi îi dorim să ii fie bine, suntem alături de ea și o sprijinim cu tot ceea ce putem și ce are nevoie”, a declarat Aurelian Temișan despre fiica sa.

