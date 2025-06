FOTO / Care a fost MOTIVUL pentru care Gabriel Dorobanțu s-a mutat din București. ”Nu regret”

Gabriel Dorobanțu, în vârstă de 72 de ani, a explicat care a fost motivul pentru care, în urmă cu mulți ani, a decis să se mute din București.



Gabriel Dorobanțu este unul dintre cei mai apreciați cântăreți români. Face parte din generația de aur a muzicii ușoare românești. De-a lungul timpului, acesta a interpretat numeroase melodii care au ajuns imediat la sufletul publicului.

În urmă cu este 20 de ani, Gabriel Dorobanțu a decis, împreună cu părinții săi, să se mute din București, la Cornu. Artistul a explicat, pentru revista Viva, de ce a luat această decizie.

Care a fost motivul pentru care Gabriel Dorobanțu s-a mutat din București. ”A fost o dorință a familiei să plecăm”

”Am făcut asta cu toate că eu locuiam într-un cartier frumos, în Drumul Taberei, și m-am născut în Militari. A fost o dorință a familiei să plecăm. Mama voia mult să plecăm din București, să avem o casă la munte, dar nu neapărat una de vacanță. Asta însemna să venim numai în weekend și nu cred că era bine. Am căzut cu toții de acord să construim o casă și să ne mutăm definitiv, cu cățel, cu purcel, cu mobilă, pentru că numai așa poți să ai grijă de casă, locuind în ea”, a declarat Gabriel Dorobanțu.

”Și eu, și părinții ne-am vândut apartamentul și ne-am făcut o casă la Cornu. Nu regret. Am făcut un lucru extraordinar. Stau deja de 23 de ani aici. Este o încântare, o bucurie. Mă bucur că respir aer curat de 23 de ani. Se știe că este aici o zonă cu aerul cel mai bun din Europa. Câmpina, de exemplu, are cele mai multe zile însorite pe an. Ceea ce mă intrigă însă este că fructele nu mai au gust. Am câțiva pomi fructiferi și nu mai fac fructe atât de gustoase ca acum 23 de ani, când am venit aici. Nu știu ce se întâmplă, dar s-a schimbat gustul”, a explicat artistul.