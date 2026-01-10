Cum se prepară cele mai delicioase sarmale turcești. Ce să faci pentru un gust desăvârșit

Te-ai gândit vreodată cum se prepară cele mai delicioase sarmale? De data acesta nu este vorba despre o rețetă românească, ci despre una cu iz turcesc. Se prepară simplu și rapid, diferit față de sarmalele clasice cu foi de varză. Vezi mai jos cum se fac sărmăluțele turcești.

Sarmalele turcești sunt tot mai populare printre consumatorii români. Se prepară ușor, acasă, necesitând ingrediente proaspete și de calitate. Spre deosebire de sarmalele tradiționale, cele turcești sunt preparte din foi de viță, lungi și subțiri. Inițial, sarmalele turcești erau considerate o delicatesă, iar în compoziție abia găsești carne. De altfel, îndeosebi în perioada sărbătorilor, sarmalele românești și turcești ocupă un loc în topul preferințelor consumatorilor.

Sărmăluțele turcești sunt un deliciu pentru mulți consumatori

Rețeta este simplă, iar compoziția este diferită față de cea românească.

„Sărmăluțele turcești sunt făcute cu orez care este deja fiert. Vedem în compoziție că au stafide, au scorțișoară, mentă și sumac. Sumacul este acea pudră din bobițele roșii care au un gust foarte plăcut, acrișor”, a spus Marius Costin, managerul unui restaurant turcesc.

„Grecii pun mentă. În nordul Chinei se pune ghimbir. La noi predomină sarea, piperul și cimbrul. Ne place cimbru, punem cam peste tot, cum ar fi fost să lipsească chiar în sarmale!? Dacă ne uităm pe la alte popoare, doar aici, mai jos, la sârbi, de exemplu, le mănâncă cu o garnitură de cartofi. În Germania le-am găsit cu piure, în Suedia le mănâncă precum pe chifteluțele celebre cu un pic de dulceață”, spune Cosmin Dragomir, jurnalist gastronomic.

Sarmale diferite în funcție de regiune

Altfel, în Ungaria, de exemplu, găsim sarmale mari, cu multe condimente (în special cimbru și paprika) și se numesc töltött káposzta. De multe ori, pot fi găsite diferențe considerabile între sarmalele preparate în nord și cele din sud sau vest.

„Eu am descoperit în cercetările mele poate chiar 60 de rețete total diferite care au influențele unor etnii. De exemplu, slovacii din județul Sălaj fac sarmalele, piroștele, și le spun găluște, cu cartof în loc de orez. Cartof răzălit, răzuit pe răzătoarea mare sau tăiat foarte fin ca bobul de orez.

Dacă vorbim despre evrei, ei făceau piroștele, sarmalele, doar cu carne coșer, cu rață, cu gâscă, cu vițel. Se fac sarmale cu frunze de tei, cu frunze de dud, cu frunze de lobodă. Am făcut sarmale cu frunze de leuștean, foarte mici, de doi centimetri dimensiune”, spune Mircea Groza, unul dintre cei mai apreciați istorici ai gastronomiei autohtone, arată Stirileprotv.ro.

De altfel, gustul sarmalelor este influențat de vasul în care fierb.

„Cred că am putea spune istoria românilor pornind de la oala cu sarmale. De la cele vechi, cu păsat și ingrediente puține, până la variantele moderne, care au ajuns să fie servite inclusiv la evenimente pretențioase. Puține popoare au iubit oala cu sarmale așa cum au făcut-o românii”, a spus Camelia Burghele, antropolog culinar.

Sursă foto: Mediafax Foto / Shutterstock