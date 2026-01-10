Prima pagină » Actualitate » Ce este metoda „Curierul” și cum poți rămâne fără contul de WhatsApp

Ce este metoda „Curierul” și cum poți rămâne fără contul de WhatsApp

10 ian. 2026, 22:39, Actualitate
Ce este metoda „Curierul” și cum poți rămâne fără contul de WhatsApp
Ce este metoda „Curierul” și cum poți rămâne fără contul de WhatsApp

O altă metodă de înșelătorie circulă în rândul utilizatorilor WhatsApp din România. Este vorba despre metoda „Curierul” prin intermediul căreia utilizatorul este informat, inițial, că ar avea un colet din partea unei firme de curierat. Apoi, i se cere să acceseze un anumit link. Vezi mai jos cum funcționează înșelătoria.

Despre metoda de înșelătorie a vorbit Adrian Radu, Procurorul şef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov. În doar câțiva pași, utilizatorii WhatsApp pot rămâne fără cont, după ce primesc un mesaj prin care sunt anunțat că ar avea un colet de la curier. În realitate, link-ul din mesaj îi redirecționează către un câmp liber unde li se cere să își introducă numărul de telefon.

Metoda „Curierul”, o înșelătorie care te lasă fără cont de WhatsApp

Apoi, utilizatorul primește un mesaj cu un cod, iar odată ce codul respectiv este trimis, atacatorul va avea acces la WhatsApp. Utilizatorul de drept va pierde accesul la cont.

Atacatorii solicită bani, ulterior, contactelor din telefon / foto: Mediafax Foto

Atacatorii solicită bani, ulterior, contactelor din telefon / foto: Mediafax Foto

„Linkul duce către o pagină falsă, care imită paginile WhatsApp/firmei de curierat, unde ţi se cere numărul de telefon şi apoi codul primit prin SMS. Acel cod NU este pentru colet, ci este codul de autentificare WhatsApp. Cum se fură contul:
1. Intri pe linkul fals;
2. Introduci numărul de telefon;
3. Primeşti SMS cu cod WhatsApp;
4. Introduci codul pe site-ul fals;
5. Atacatorul se autentifică pe WhatsApp-ul tău;
6. Pierzi accesul la cont”, a explicat Adrian Radu, Procurorul şef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, scrie Observatornews.ro.

Apoi, atacatorii au acces la agenda telefonică și pot trimite mesaje prin care solicită bani prin transfer bancar, sub formă de împrumut.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto / Shutterstock

Recomandarea video

Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Digi24
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
„Asistăm la sfârșitul unei ere și asta privește și România”. Americanii schimbă regulile jocului: cine urmează după Venezuela
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Oamenii de știință japonezi au construit circuite cerebrale umane în laborator

Cele mai noi

Trimite acest link pe