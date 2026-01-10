Ce este metoda „Curierul” și cum poți rămâne fără contul de WhatsApp

O altă metodă de înșelătorie circulă în rândul utilizatorilor WhatsApp din România. Este vorba despre metoda „Curierul” prin intermediul căreia utilizatorul este informat, inițial, că ar avea un colet din partea unei firme de curierat. Apoi, i se cere să acceseze un anumit link. Vezi mai jos cum funcționează înșelătoria.

Despre metoda de înșelătorie a vorbit Adrian Radu, Procurorul şef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov. În doar câțiva pași, utilizatorii WhatsApp pot rămâne fără cont, după ce primesc un mesaj prin care sunt anunțat că ar avea un colet de la curier. În realitate, link-ul din mesaj îi redirecționează către un câmp liber unde li se cere să își introducă numărul de telefon.

Metoda „Curierul”, o înșelătorie care te lasă fără cont de WhatsApp

Apoi, utilizatorul primește un mesaj cu un cod, iar odată ce codul respectiv este trimis, atacatorul va avea acces la WhatsApp. Utilizatorul de drept va pierde accesul la cont.

„Linkul duce către o pagină falsă, care imită paginile WhatsApp/firmei de curierat, unde ţi se cere numărul de telefon şi apoi codul primit prin SMS. Acel cod NU este pentru colet, ci este codul de autentificare WhatsApp. Cum se fură contul:

1. Intri pe linkul fals;

2. Introduci numărul de telefon;

3. Primeşti SMS cu cod WhatsApp;

4. Introduci codul pe site-ul fals;

5. Atacatorul se autentifică pe WhatsApp-ul tău;

6. Pierzi accesul la cont”, a explicat Adrian Radu, Procurorul şef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, scrie Observatornews.ro.

Apoi, atacatorii au acces la agenda telefonică și pot trimite mesaje prin care solicită bani prin transfer bancar, sub formă de împrumut.

Sursă foto: Mediafax Foto / Shutterstock