Americanii au atacat 35 de obiective în Siria. Care au fost țintele

10 ian. 2026, 23:34, Știri externe
Americanii au atacat 35 de obiective în Siria. Care au fost țintele

Aparatele de luptă americane au lansat atacuri asupra a 35 de obiective ale grupării Daesh (Statul Islamic) pe teritoriul Siriei, potrivit Al Arabiya, în contextul în care s-au desfășurat lupte armate între forțele guvernamentale și rebelii sirieni în ultima săptămână.

Acțiunea de sâmbătă este parte a Operațiunii Hawkeye Strike ce a fost autorizată de Donald Trump în decembrie 2025 după atacul terorist asupra forțelor americane și siriene în Palmyria.

Nu este cunoscut numărul teroriștilor uciși.

Sursa Foto: US Central Command

