Deputatul Mihai Weber îl somează pe Ilie Bolojan să continue investițiile: „Drumul de mare viteză Craiova–Târgu Jiu va deveni realitate”

Deputatul Mihai Weber a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că proiectul drumului de mare viteză Craiova-Târgu Jiu rămâne pe lista proiectelor strategice. Răspunsul acestuia a venit ca reacție la discuțiile generate de publicarea unui document al Ministerului Finanțelor.

Mihai Weber a explicat că documentul publicat de Ministerul Finanțelor conține date din luna noiembrie 2025, perioadă în care nu fusese încă desemnat câștigătorul licitației pentru primul lot al tronsonului Craiova-Târgu Jiu, procedură finalizată abia în luna decembrie.

„Documentul publicat de Ministerul Finanțelor, care ar cuprinde proiectele de investiții pe anul 2026, a dat naștere la o serie de interpretări, iar în acest sens, pentru o cât mai corectă informare a gorjenilor, este nevoie de câteva precizări: Documentul publicat de Ministerul Finanțelor cuprinde informații din noiembrie 2025, când încă nu fusese desemnat câștigătorul primului lot al autostrăzii, parte a tronsonului Târgu Jiu – Craiova (care a fost desemnat în decembrie 2025). Odată finalizată oferta, proiectul va primi finanțare. Bugetul se alocă doar după ce este desemnat câștigătorul licitației, etapă care implică o valoare precisă a investiției. Asta nu înseamnă abandon, ci o etapizare birocratică ce trebuie urgent accelerată”, a transmis deputatul. 

Deputatul susține că problema nu o constituie lipsa proiectului de pe lista priorităților, ci lentoarea procedurilor administrative. Supărat că nu a primit un răspuns din partea premierului Bolojan, Mihai Weber a anunțat că va transmite o nouă scrisoare deschisă Guvernului în care va solicita clarificări și termene ferme cu privire la implementarea proiectului.

„Problema reală este ritmul în care se derulează metodologiile. Gorjul nu-și mai permite amânări mascate în proceduri. Pentru că nu am primit niciun răspuns de la premierul României la scrisoarea deschisă transmisă, prin care am solicitat susținerea acestei investiții, voi trimite o nouă scrisoare deschisă Guvernului, în care voi cere clarificări și termene ferme. De asemenea, în perioada următoare, împreună cu colegii mei, voi depune amendamente concrete la Legea bugetului, astfel încât acest obiectiv strategic să fie tratat ca o prioritate reală, nu doar ca o promisiune pe hârtie”, a mai scris președintele PSD Gorj. 

