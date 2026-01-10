Potrivit lui Mario Nawfal, care citează Wall Street Journal, echipa administrației prezidențiale americane discută posibilitatea unui atac aerian asupra Iranului la scară largă. Aeronavele ar viza multiple ținte militare ale regimului ayatollahului.

Anterior, Donald Trump a amenințat că va lovi dur regimul dacă vor fi împușcați protestatari care manifestă pașnic. ceea ce s-a și întâmplat în cursul zilelor trecute. 217 de protestatari au fost uciși.

Mesaj de la Trump pentru protestatarii iranieni

Președintele SUA Donald Trump a postat pe X un mesaj prin care își exprimă susținerea pentru protestatarii iranieni: Iranul privește către LIBERTATE , poate cum nu a mai făcut-o niciodată. SUA sunt gata să ajute.

În apropiere de Iran sunt staționate două portavioane cu 180 de aeronave de luptă. De asemenea, de la 1 ianuaire 2026, sunt transportate aeronave- cisternă și aeronave de transport C-17 Globemasters în Qatar , asta în timp ce în Regatul Unit, regimentele aeropurtate și aeronavele AC-130 de luptă efectuează manevre.

