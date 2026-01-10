De la 1 ianuarie 2026, mai multe aeronave C-17 Globemasters zboară din bazele SUA către Regatul Unit, și ulterior, către baza Al Udeid din Qatar și Arabia Saudită.

Aeronavele de atac AC-130J au aterizat lângă baza aeriană RAF Fairford din Marea Britanie, iar regimentul aeropurtat pentru operațiuni speciale, 160th SOAR, se antrenează.Dronele MQ-4C patrulează deasupra strâmtoarei Hormuz.

Două portavioane sunt staționate în apropiere de Iran

Portavioanele USS Carl Vinson și USS Nimitz, la bordul cărora se află aeronave de luptă F-35 și F/A -18, staționează în apropiere, în regiunea Orientului Mijlociu.

Mario Nawfal deduce că SUA pregătesc un bombardament aerian de noapte, similar cu Operațiunea Midnight Hammer din vara trecută. Pe 22 iunie 2025, bombardierele stealth B-2 au lansat bombe asupra centralelor nucleare Fordow și Natanz, compromițând programul de înarmare nucleară al Iranului.

Pe 3 ianuarie 2026, după mai bine de 4 luni de la începerea Operațiunii Southern Spear,după ce SUA au mobilizat o prezență militară semnificativă în frunte cu portavionul USS Gerald R. Ford, dictatorul venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat de Delta Force în timp ce 150 de aeronave au bombardat Venezuela.

Știre în curs de actualizare