FOTO / Cât ÎNCASEAZĂ Mihai Trăistariu din drepturile de difuzare în străinătate a melodiei "Tornero". "În ultimul an"

FOTO / Cât ÎNCASEAZĂ Mihai Trăistariu din drepturile de difuzare în străinătate a melodiei ”Tornero”. ”În ultimul an”

24 sept. 2025, 12:30, Showbiz
FOTO / Cât ÎNCASEAZĂ Mihai Trăistariu din drepturile de difuzare în străinătate a melodiei ”Tornero”. ”În ultimul an”
Cât încasează Mihai Trăistariu din drepturile de difuzare în străinătate a melodiei ”Tornero”

Mihai Trăistariu, în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit câți bani încasează din drepturile de difuzare în străinătate a hit-ului ”Tornero”.

Mihai Trăistariu a cunoscut succesul în urmă cu ani, când făcea parte din trupa Valahia, una dintre cele mai de succes formații de pe scena artistică din România de la sfârșitul anilor ’90., după care a urmat o carieră solo.

A reprezentat cu succes România la Eurovision.  În 2006, Mihai Trăistariu a reprezentat România la concursul muzical internațional Eurovision și a reușit să se claseze pe locul patru în clasamentul final cu piesa ”Tornero”.

Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente pe litoralul românesc, în Mamaia Nord, pe care vara le închiriază turiștilor.

Piesa ”Tornero”, cu care Mihai Trăistariu a participat la Eurovision a devenit hit nu doar în România, ci și în străinătate, unde continuă să fie difuzată. Artistul a dezvăluit, pentru click.ro, câți bani încasează din acest lucru.

Cât încasează Mihai Trăistariu din drepturile de difuzare în străinătate a melodiei ”Tornero”. ”Cam 3-4.000 de euro”

”Să zic că mi-au venit, în ultimul an, cam 3-4.000 de euro, din drepturile de difuzare, din străinătate. Însă, din România, mai mult de 100 de euro nu vin”, a declarat Mihai Trăistariu.


Artistul a explicat că din YouTube însă nu căștigă nimic:

”Eu nu câștig nimic. N-am reușit să-mi monetizez niciun cont. Pentru că peste tot postez cover-uri, adică melodii străine cântate de mine. Și, fiind piese cu drepturi de autor, îmi penalizează contul neluând niciun leu”.

 

Mediafax
