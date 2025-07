FOTO / Ce a făcut Oana Roman cu primii BANI câștigați. ”Ne mergea atât de rău”

Oana Roman a spus ce a făcut cu primii bani pe care i-a câștigat. ”Ne mergea atât de rău” , a povestit aceasta.



Oana Roman este fiica Mioarei Roman și a lui Petre Roman, fost premier al României. Oana Roman a format o familie cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a rezultat o fetiță, Maria Isabela. La sfârșitul anului 2020, Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit. Cei doi au divorțat oficial la notar în data de 15 februarie 2021. Ulterior, însă, cei doi s-au afișat din ce în ce mai des împreună și și-au reluat relația. În data de 26 ianuarie 2023, Oana Roman a anunțat că s-a separat definitiv de Marius Elisei.

Oana Roman a acordat un interviu pentru revista Viva unde, printre altele, a povestit și cum a căștigat primii săi bani, dar și pe ce i-a cheltuit.

Ce a făcut Oana Roman cu primii bani câștigați. ”Nu a fost ceva wow așa”

”Cu banii din primul salariu? Nu a fost un salariu, au fost niște bani câștigați din spectacole, pentru că lucram cu Cornel atunci și nu mai știu ce am făcut. Dar, sincer, cred că atunci ne mergea atât de rău încât cred că cu primii banii ne-am făcut cumpărături de mâncare, nu mai știu. Nu a fost ceva wow așa”, a declarat Oana Roman.

Vedeta a mărturisit și că a avut multe momente în care, în diverse contexte, nu a mai știut ce să facă sau ce să spună:

”Am avut foarte multe momente în care am înghețat, mai ales la începuturile mele în viața asta, dar cred că fiecare moment din ăsta e o lecție pe care trebuie să o trăiești ca să poți să evoluezi și cred că fiecare eșec și fiecare moment greu are un scop și te ajută să mergi mai departe. Și acum mi se întâmplă să rămân fără replică sau fără cuvinte în fața atitudinii unor oameni, de exemplu, dar asta nu mă descurajează și eu niciodată nu m-am oprit din drumul meu, am mers mai departe, mi-am împlinit multe vise pe care le-am avut”.