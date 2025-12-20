Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan spune că poate sesiza CCR, chiar și după ce o lege fost reexaminată de Parlament. Contestă iar președintele legea Vexler?

20 dec. 2025, 20:19, Știri politice
Nicușor Dan spune că poate sesiza CCR, chiar și după ce o lege fost reexaminată de Parlament. Contestă iar președintele legea Vexler?

Curtea Constituțională a României a luat o decizie importantă care schimbă regulile jocului între instituții. Mai exact, Președintele României poate sesiza CCR în legătură cu o lege pentru orice motiv, inclusiv pe fond, chiar și după ce Parlamentul a reanalizat-o. Decizia readuce practica de dinainte de 2018 și întărește rolul președintelui ca apărător al Constituției. Anunțul a fost făcut de Nicușor Dan, care a precizat că hotărârea Curții a venit în urma unei sesizări depuse de el.

CCR a admis obiecția și a declarat neconstituțională o lege privind reorganizarea unor unități de cercetare, și au considerat că aceasta încalcă prevederile Constituției.

Contestă iar președintele legea Vexler?

Hotărârea vine într-un moment tensionat, marcat de scandalul legii Vexler, una dintre cele mai controversate inițiative legislative recente. Legea a stârnit reacții puternice, chiar un scandal în toată regula în Parlament.

Săptămâna trecută, în Parlament, deputatul Silviu Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri. În momentul în care politicianul a recurs la acest gest, din sală s-a auzit „Extremistul, extremistul!”.Toată această scenă a fost filmată și publicată pe social media. Scandalul a izbucnit chiar în momentul în care Silviu Vexler a venit la tribuna Parlamentului și a luat cuvântul. Vexler este inițiatorul legii privind combaterea xenofobiei.

 

PL-x nr.168/2025, propunerea legislativă inițiată de Silviu Vexler, a trecut de votul Camerei Deputaților.

Denumită „Legea Vexler” a fost votată chiar în forma în care fusese anterior respinsă de președintele Nicușor Dan și trimisă la reexaminare de către Parlament.

Din cei 282 de deputați prezenți, 173 au votat „pentru”, 101 s-au pronunțat „contra”. De asemenea, au existat și 6 abțineri. Camera Deputaților este for decizional în această privință.

În acest context, decizia CCR este văzută ca un semnal clar că președintele are din nou pârghii reale pentru a bloca legi problematice înainte ca acestea să producă efecte.

Pe scurt, Curtea Constituțională îi redă președintelui un instrument important de control, într-un moment în care încrederea în procesul legislativ este pusă sub semnul întrebării.

Moment scandalos în Parlament. Deputatul Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri: „Extremistule”

După ce a contestat legea care înăsprește manifestațiile fasciste, Nicușor Dan condamnă antisemitismul cu prilejul Roș Hașana 5786-Anul Nou Iudaic

Cele mai noi