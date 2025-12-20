Prima pagină » Actualitate » Japonezii se nasc datori. Tinerii au 80 de ani la dispoziție să-și achite casa

Rene Pârșan
20 dec. 2025, 20:44, Actualitate
Creditele ipotecare pe 50 de ani încep să devină populare în Japonia. Tinerii încep să recurgă la astfel de împrumuturi din cauza prețurilor în creștere a locuințelor. Potrivit băncilor, debitorul trebuie să returneze creditul până la 80 de ani.

Creșterea creditelor ipotecare pe 50 de ani în Japonia începe să devină o opțiune printre tinerii din această țară, pe fondul creșterii prețurilor locuințelor, scrie South China Morning Post (SCMP).

Alegerea unui astfel de credit pe 50 de ani reduce costurile lunare, dar riscurile pe termen lung cresc.

Cu toate acestea, utilizarea creditelor ipotecare cu termene de până la 50 de ani, mult mai lungi decât termenul standard de 35 de ani, se răspândește în rândul generațiilor mai tinere din Japonia.

Tinerii japonezi cumpără proprietățile dorite prin reducerea plăților lunare, dar un termen mai lung al creditului crește suma totală de rambursare și îi obligă pe debitori să continue să plătească chiar și după ce se pensionează.

Riscul fluctuațiilor ratelor dobânzii, cauzat de schimbarea politicii monetare a Băncii Japoniei, este un alt lucru de care trebuie să se îngrijorăm.

Debitorii trebuie să returnze creditul până la…

În iulie, PayPay Bank a început să ofere credite pe 50 de ani, 70% dintre persoanele de 20 de ani și 49% dintre persoanele de 30 de ani alegând perioade de rambursare de peste 35 de ani, până la 50 de ani.

Alte bănci online și regionale oferă, de asemenea, credite pe termen mai lung, adresându-se persoanelor din aceste grupe de vârstă. În principiu, un client trebuie să finalizeze plata până la vârsta de 80 de ani.

Conform calculelor realizate de Takashi Shiozawa de la furnizorul de servicii de credite ipotecare MFS Inc., dacă un client împrumută 60 de milioane de yeni (380.000 de dolari americani) la o rată anuală a dobânzii de 0,75%, plata lunară pentru un credit pe 35 de ani va fi de aproximativ 160.000 de yeni, iar suma totală a dobânzii plătite va fi de aproximativ 8,23 milioane de yeni.

