Japonezii se nasc datori. Tinerii au 80 de ani la dispoziție să-și achite casa

Creditele ipotecare pe 50 de ani încep să devină populare în Japonia. Tinerii încep să recurgă la astfel de împrumuturi din cauza prețurilor în creștere a locuințelor. Potrivit băncilor, debitorul trebuie să returneze creditul până la 80 de ani.
Creșterea creditelor ipotecare pe 50 de ani în Japonia începe să devină o opțiune printre tinerii din această țară, pe fondul creșterii prețurilor locuințelor, scrie South China Morning Post (SCMP).
Alegerea unui astfel de credit pe 50 de ani reduce costurile lunare, dar riscurile pe termen lung cresc.
Cu toate acestea, utilizarea creditelor ipotecare cu termene de până la 50 de ani, mult mai lungi decât termenul standard de 35 de ani, se răspândește în rândul generațiilor mai tinere din Japonia.
Tinerii japonezi cumpără proprietățile dorite prin reducerea plăților lunare, dar un termen mai lung al creditului crește suma totală de rambursare și îi obligă pe debitori să continue să plătească chiar și după ce se pensionează.
