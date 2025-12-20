Prima pagină » Știri externe » „Omul de șase miliarde de dolari”: adevărul incomod despre Julian Assange și lupta lui pentru libertate

„Omul de șase miliarde de dolari”: adevărul incomod despre Julian Assange și lupta lui pentru libertate

20 dec. 2025, 19:12, Știri externe
„Omul de șase miliarde de dolari”: adevărul incomod despre Julian Assange și lupta lui pentru libertate
Galerie Foto 8

De-a lungul anilor, Julian Assange a devenit mai mult decât fondatorul WikiLeaks: a devenit un simbol, o țintă și un subiect de film în sine. The Six Billion Dollar Man, noul documentar semnat de Eugene Jarecki, nu urmărește scandalul, ci încearcă să descrie cum a ajuns un om să fie prins între state, interese politice și un sistem global al supravegherii.

Povestea lui Julian Assange a luat avânt atât de mult, încât industria cinematografică a fost nevoită să o transforme într-un gen propriu. Filmele despre WikiLeaks și fondatorul său s-au adunat în timp ca niște capitole succesive. We Steal Secrets, Risk, The Trust Fall — fiecare a spus o parte din poveste. Acum vine The Six Billion Dollar Man, poate cel mai așezat și mai complet dintre toate.

Regizat de americanul Eugene Jarecki, cunoscut pentru documentare incomode și bine documentate, filmul nu promite dezvăluiri spectaculoase, ci claritate. Titlul, ușor provocator, face trimitere la un presupus acord internațional, o sumă uriașă care ar fi reprezentat, simbolic, prețul pus pe capul lui Assange.

The Six Billion Dollar Man

Documentarul urmărește începuturile WikiLeaks, momentul în care Julian Assange a ieșit din anonimat și a devenit rapid o figură globală: pentru unii, apărător al adevărului, pentru alții, un pericol pentru securitatea statelor. Dar adevărata inimă a filmului nu este faima, ci prăbușirea lentă a lui Assange.

Aproape șapte ani i-a petrecut în Ambasada Ecuadorului din Londra, într-un spațiu mic, supravegheat și tot mai ostil. Statutul lui Assange s-a schimbat odată cu schimbările politice din Ecuador, iar protecția s-a transformat treptat într-o formă de captivitate. Mai mulți intervievați vorbesc despre condiții extreme, despre presiune psihologică și izolare totală.

Julian Assange în Ambasada Ecuadorului din Londra

Fostul reporter special al ONU pentru tortură, Nils Melzer, descrie experiența lui Assange ca fiind una de o duritate rar întâlnită. După ieșirea din ambasadă, detenția în celebra închisoare britanică de maximă securitate Belmarsh a adâncit și mai mult drama. Soția sa, avocata Stella Assange, rezumă totul într-o frază greu de uitat: „o execuție publică în slow motion”.

Julian Assange surprins într-un videoclip filmat în secret în închisoarea Belmarsh din Londra

Un fir important al filmului este povestea lui Sigurdur „Siggi” Thordarson, un tânăr islandez care s-a alăturat WikiLeaks ca voluntar, a recunoscut ulterior că a delapidat organizația și a devenit informator pentru FBI. Un personaj care arată cât de fragile pot deveni granițele dintre idealism, oportunism și trădare.

Sigurdur „Siggi” Thordarson

Documentarul nu evită nici figurile politice. Fostul ministru conservator britanic Alan Duncan apare într-un moment în care și-a amintit de arestarea lui Assange. El spune zâmbind „Job done!”.

Alan Duncan, fost ministru britanic

Alături de avocați, activiști și jurnaliști, apar și voci cunoscute publicului larg: Edward Snowden, Pamela Anderson sau un fost agent de securitate al ambasadei, sub pseudonimul „Cat-Cat”, care susține că a fost plătit să-l spioneze pe Assange în perioada izolării.

Julian Assange, omul „dificil și arogant”

Important este că filmul nu îl transformă pe Assange într-un personaj idealizat. Este descris ca un om dificil, uneori arogant, capabil să rănească. Sunt abordate și acuzațiile de agresiune sexuală din Suedia, sugerând că ele au fost parte dintr-o campanie internațională de discreditare.

The Six Billion Dollar Man evită tonul isteric și marile discursuri. Singura notă cu adevărat profetică vine chiar de la Assange, care avertizează că lumea se îndreaptă spre „un război permanent” și „o societate a supravegherii totale”. După tot ce arată filmul, avertismentul sună mai degrabă ca o constatare.

Nu este doar povestea unui om, ci a unei lumi care pedepsește sever pe cei care aleg să „ridice cortina”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Primul discurs al lui Julian ASSANGE după eliberarea din închisoare: „A trebuit să pledez vinovat pentru că am făcut jurnalism”

Julian Assange s-a întors în Australia, ca OM LIBER. Acum un deceniu era unul dintre cei mai căutați oameni de pe planetă

Recomandarea video

Citește și

APĂRARE Ucraina va construi drone maritime cu Portugalia. „Vor ajuta la apărarea Europei de pe mare”. Ce țări au mai încheiat astfel de acorduri cu Kievul
17:23
Ucraina va construi drone maritime cu Portugalia. „Vor ajuta la apărarea Europei de pe mare”. Ce țări au mai încheiat astfel de acorduri cu Kievul
MILITAR Donald Trump caută o cale de ieșire din Venezuela ca să nu bage America într-un nou război de 20 de ani. „Fără un nou Vietnam sau Afganistan”
16:40
Donald Trump caută o cale de ieșire din Venezuela ca să nu bage America într-un nou război de 20 de ani. „Fără un nou Vietnam sau Afganistan”
FLASH NEWS Dronă de provenineță necunoscută pe teritoriul Turciei. Autoritățile raportează al doilea incident în mai puțin de 24 de ore
16:35
Dronă de provenineță necunoscută pe teritoriul Turciei. Autoritățile raportează al doilea incident în mai puțin de 24 de ore
DEZVĂLUIRI Culisele operațiunii „Hawkeye Strike”. SUA au luat la țintă bastioanele ISIS din Siria, avioane de vânătoare iordaniene au efectuat misiuni de atac paralele
16:31
Culisele operațiunii „Hawkeye Strike”. SUA au luat la țintă bastioanele ISIS din Siria, avioane de vânătoare iordaniene au efectuat misiuni de atac paralele
EXTERNE Elveția caută soluții legale pentru protejarea conținutului media în era Inteligenței Artificiale
15:57
Elveția caută soluții legale pentru protejarea conținutului media în era Inteligenței Artificiale
PACE ÎN UCRAINA Cinci obstacole stau în calea păcii dintre Rusia și Ucraina. Care sunt blocajele pe care Kievul le consideră „capcane“ întinse de Kremlin
15:49
Cinci obstacole stau în calea păcii dintre Rusia și Ucraina. Care sunt blocajele pe care Kievul le consideră „capcane“ întinse de Kremlin
Mediafax
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul de alarmă
Digi24
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
Cancan.ro
Zodia care termină anul 2025 în genunchi. Mihai Voropchievici: Din păcate, este prea târziu
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz
Mediafax
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
”Măgărie”. Supărare mare după ce Alessia Pop a câștigat Vocea României
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Vieți marcate de lepră: conducători, poeți și un gest rar de devoțiune
INEDIT Pe 27 februarie 2015, acest tânăr a făcut o poză și a trimis-o familiei. De atunci, a fost dat dispărut și nimeni nu a mai auzit nimic de el
18:00
Pe 27 februarie 2015, acest tânăr a făcut o poză și a trimis-o familiei. De atunci, a fost dat dispărut și nimeni nu a mai auzit nimic de el
CONTROVERSĂ Bild: Viagra face ca brazii de Crăciun să stea mai mult în picioare
18:00
Bild: Viagra face ca brazii de Crăciun să stea mai mult în picioare
ACTUALITATE Xu Bo, un miliardar chinez, și-a propus să repopuleze lumea cu genii. Viitorul „Primul tată al Chinei” comandă copii la ebrupetă din America
17:52
Xu Bo, un miliardar chinez, și-a propus să repopuleze lumea cu genii. Viitorul „Primul tată al Chinei” comandă copii la ebrupetă din America
DEZVĂLUIRI Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin și cursa pentru „oamenii puternici”. De ce liderul chinez începe 2026 cu un avantaj
17:45
Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin și cursa pentru „oamenii puternici”. De ce liderul chinez începe 2026 cu un avantaj
ACTUALITATE Fotorepoterul Mălina Guler s-a stins din viață
16:54
Fotorepoterul Mălina Guler s-a stins din viață
POLITICĂ CTP îl atacă pe Nicușor Dan, după ce a anunțat că se vede cu magistrații, dar cu ușile închise: „Presa nu are acces, e o întâlnire privată, intimă a dlui Nicușor”
16:42
CTP îl atacă pe Nicușor Dan, după ce a anunțat că se vede cu magistrații, dar cu ușile închise: „Presa nu are acces, e o întâlnire privată, intimă a dlui Nicușor”

Cele mai noi