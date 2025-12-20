„Omul de șase miliarde de dolari”: adevărul incomod despre Julian Assange și lupta lui pentru libertate

De-a lungul anilor, Julian Assange a devenit mai mult decât fondatorul WikiLeaks: a devenit un simbol, o țintă și un subiect de film în sine. The Six Billion Dollar Man, noul documentar semnat de Eugene Jarecki, nu urmărește scandalul, ci încearcă să descrie cum a ajuns un om să fie prins între state, interese politice și un sistem global al supravegherii.

Povestea lui Julian Assange a luat avânt atât de mult, încât industria cinematografică a fost nevoită să o transforme într-un gen propriu. Filmele despre WikiLeaks și fondatorul său s-au adunat în timp ca niște capitole succesive. We Steal Secrets, Risk, The Trust Fall — fiecare a spus o parte din poveste. Acum vine The Six Billion Dollar Man, poate cel mai așezat și mai complet dintre toate.

Regizat de americanul Eugene Jarecki, cunoscut pentru documentare incomode și bine documentate, filmul nu promite dezvăluiri spectaculoase, ci claritate. Titlul, ușor provocator, face trimitere la un presupus acord internațional, o sumă uriașă care ar fi reprezentat, simbolic, prețul pus pe capul lui Assange.

The Six Billion Dollar Man

Documentarul urmărește începuturile WikiLeaks, momentul în care Julian Assange a ieșit din anonimat și a devenit rapid o figură globală: pentru unii, apărător al adevărului, pentru alții, un pericol pentru securitatea statelor. Dar adevărata inimă a filmului nu este faima, ci prăbușirea lentă a lui Assange.

Aproape șapte ani i-a petrecut în Ambasada Ecuadorului din Londra, într-un spațiu mic, supravegheat și tot mai ostil. Statutul lui Assange s-a schimbat odată cu schimbările politice din Ecuador, iar protecția s-a transformat treptat într-o formă de captivitate. Mai mulți intervievați vorbesc despre condiții extreme, despre presiune psihologică și izolare totală.

Fostul reporter special al ONU pentru tortură, Nils Melzer, descrie experiența lui Assange ca fiind una de o duritate rar întâlnită. După ieșirea din ambasadă, detenția în celebra închisoare britanică de maximă securitate Belmarsh a adâncit și mai mult drama. Soția sa, avocata Stella Assange, rezumă totul într-o frază greu de uitat: „o execuție publică în slow motion”.

Un fir important al filmului este povestea lui Sigurdur „Siggi” Thordarson, un tânăr islandez care s-a alăturat WikiLeaks ca voluntar, a recunoscut ulterior că a delapidat organizația și a devenit informator pentru FBI. Un personaj care arată cât de fragile pot deveni granițele dintre idealism, oportunism și trădare.

Documentarul nu evită nici figurile politice. Fostul ministru conservator britanic Alan Duncan apare într-un moment în care și-a amintit de arestarea lui Assange. El spune zâmbind „Job done!”.

Alături de avocați, activiști și jurnaliști, apar și voci cunoscute publicului larg: Edward Snowden, Pamela Anderson sau un fost agent de securitate al ambasadei, sub pseudonimul „Cat-Cat”, care susține că a fost plătit să-l spioneze pe Assange în perioada izolării.

Julian Assange, omul „dificil și arogant”

Important este că filmul nu îl transformă pe Assange într-un personaj idealizat. Este descris ca un om dificil, uneori arogant, capabil să rănească. Sunt abordate și acuzațiile de agresiune sexuală din Suedia, sugerând că ele au fost parte dintr-o campanie internațională de discreditare.

The Six Billion Dollar Man evită tonul isteric și marile discursuri. Singura notă cu adevărat profetică vine chiar de la Assange, care avertizează că lumea se îndreaptă spre „un război permanent” și „o societate a supravegherii totale”. După tot ce arată filmul, avertismentul sună mai degrabă ca o constatare.

Nu este doar povestea unui om, ci a unei lumi care pedepsește sever pe cei care aleg să „ridice cortina”.

