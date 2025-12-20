Die Welt: Europenii ar trebui să recunoască că Ucraina va pierde în conflictul cu Rusia

Federația Rusă „incapacitează încet, dar sigur” forțele Ucrainei, având capacități economice, militare și tehnologice mai mari decât cele ale Kievului sau decât ce-i poate furniza Europa. Până acum, Kievul a epuizat resursele militare, sociale și financiare, în ciuda ajutorului din partea UE.

Ucraina va pierde războiul împotriva Rusiei, iar europenii trebuie să recunoască acest fapt și chiar să-i spună adevărul în față președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, chiar dacă acesta doare.

„Este timpul să înfruntăm realitatea cruntă, nemiloasă și dureroasă, cu sobrietate. Ucraina va pierde războiul împotriva Rusiei”, a scris jurnalistul Jacques Schuster, șeful editorial de la Welt.

Ucraina nu poate să facă față Rusiei

Jurnalistul expune situația dezastruoasă în care se află Ucraina, care după patru ani de război cu Rusia, nu a reușit să obțină câștiguri semnificative pe front. Dimpotrivă, continuă să sufere nu doar pierderi teritoriale, dar și cu mari costuri umane și financiare, suportate chiar pe spatele Uniunii Europene după ce SUA s-au retras.

„Țara este blocată într-un război de uzură împotriva agresorului rus, care îi erodează încet, dar sigur, puterea. Războaiele de uzură pot fi câștigate. Învingătorul este cel care rezistă cel mai mult.”, explică Schuster, care adaugă că Rusia dispune de o populație mai mare (146 milioane de locuitori) și de mai multe resurse (vaste zăcăminte de gaze, cărbuni și petrol, pe lângă cele capturate din Crimeea și Donbas).

Bilanțul estimativ: 2 milioane de militari uciși/ Rusia rezistă

Rusia a pierdut peste 1 milion de soldați și continuă să reziste, având o armată de 1,1 milioane de militari activi. Ucraina are o populație de 37 milioane de locuitori și o armată de 730.000 de militari activi. Pierderile reale sunt ținute ca secret de stat.

Presa occidentală estima pierderi sub 100.000 înainte de 2025. Ministerul Apărării al Rusiei a estimat că Ucraina a pierdut oficial peste 1 milion de soldați în patru ani de război. Jurnalistul german spune că Rusia, care și-a clădit rapid o economie de război bazată pe fabricat mii de drone și rachete sovietice ieftine și care înrolează tineri prin programe sponsorizate de statul totalitar, poate să facă față pierderii a unui milion de soldați, pe când Ucraina, mai orientată spre democratizare, respectarea drepturilor omului și statul de drept după model european, nu poate.

Rusia are experiența de a îndura pierderile masive după bătăliile de pe frontul de est al celui de-al Doilea Război Mondial, când dictatorul Iosif Stalin a trimis Armata Roșie să nimicească Germania nazistă cu pierderi de 8.7–10 milioane de morți.

„Ucraina trebuie să reușească să desfășoare constant noi soldați și arme pe front. Rusia are suficienți oameni și echipamente, chiar dacă pierderile sale sunt estimate la milioane. Ucraina nu are această capacitate – militară, socială și financiară. Și asta în ciuda eforturilor serioase ale europenilor de a sprijini Kievul.”

Ucraina este în pragul falimentului

De la finalul anului 2024, Statele Unite au refuzat să mai trimită ajutor suplimentar Ucrainei. Din 2022 până în 2024, ajutorul militar anual s-a ridicat la 41,6 miliarde de euro. Conform cifrelor Institutului Kiel pentru Economia Mondială, în 2025, Ucraina a încasat numai 32,5 miliarde de euro în ajutor militar.

Mai mult, Kievul este sub presiunea falimentului. Europenii au oferit 20 de miliarde de euro în ajutor economic bilateral pe parcursul a aproape patru ani. Potrivit Fondului Monetar Internațional, aceasta este o treime din ceea ce are nevoie Ucraina pentru a-și menține statalitatea. Noul împrumut de 90 de miliarde de euro din partea UE va oferi Kievului un respiro pentru o vreme.

Rusia va continua să lupte fiindcă se vede înconjurată de NATO / Putin disprețuiește UE

Jacques Schuster l-a caracterizat pe Putin drept „un paranoic” care vede războiul împotriva Ucrainei o „luptă pentru propria supraviețuire” împotriva NATO. El spune că „Rusia se simte înconjurată” de NATO.

„Putin observă rece slăbiciunea Europei. Războiul nu se va termina după aceea. Rusia va continua să lupte, indiferent cât de mult s-ar bucura europenii de ecoul propriilor acțiuni. S-ar putea considera ridicol și absurd (și chiar este!), dar Moscova își vede războiul de agresiune împotriva Ucrainei ca pe o luptă pentru propria supraviețuire. Se simte înconjurată de NATO, se vede într-o strânsoare din cauza expansiunii spre est a Alianței Atlantice și nu va fi descurajată să-și continue avansul – dacă este necesar, doar metru cu metru, an de an. Așa va rămâne. Psihiatrii știu: Pacienților cu paranoia le poți explica, oricât de amabil și rațional dorești, că temerile lor sunt delirante. Nu vor renunța la iluzia lor, indiferent cât de mult suferă ei înșiși de ea.” , a spus jurnalistul.

Jurnalistul menționează că Rusia este într-o situație proastă, fără îndoială. Sancțiunile economice au efect. Acestea provoacă daune considerabile țării.

„Dar: Cei care cred cu adevărat că viața lor este în pericol nu le pasă în acel moment cât de mult sunt îndatorați. Lucrurile pot continua să meargă la vale pentru gigantul militar și piticul economic Rusia, dar liderul Kremlinului, Putin, va rămâne neclintit.”, a spus jurnalistul.

Jaqcquest Schuster mai spune că Putin disprețuiește Europa și Uniunea Europeană. În 2022, agențiile de spionaj din SUA au constatat că Putin râvnește la întreaga Ucraina și la teritoriile fostelor state din blocul sovietic, inclusiv la membrii alianței NATO, precum statele baltice sau Polonia.

„Putin observă că capacitățile militare ale Europei sunt în prezent de mâna a treia, puterea sa constând, în cel mai bun caz, în aderența la propria retorică. El are o perspectivă sobră asupra discordiei din cadrul UE. Când vine vorba de Ucraina și Rusia, nu doar Ungaria, Republica Cehă și Slovacia sunt parteneri nesiguri, ci și Spania și Portugalia. Franța, la rândul ei, a avut probleme economice și este abia în măsură să ofere asistență suplimentară. În același timp, liderul Kremlinului îl urmărește pe omul de la Casa Albă. El știe: Donald Trump își dorește pacea – dacă este necesar, în detrimentul Ucrainei.”, a concluzionat jurnalistul.

Sursa Foto: Profimedia

