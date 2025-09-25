Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Ce a pățit chef Florin Dumitrescu în vacanță. ”Am dat ochii peste cap puțin, a fost ceva super DUBIOS”

25 sept. 2025, 14:30, Showbiz
Chef Florin Dumitrescu a  trecut printr-o experiență neplăcută în timpul vacanței. Acesta a explicat ce s-a întâmplat.

Chef Florin Dumitrescu este cunoscut din postura de jurat la show-uri culinare de mare succes. Acesta a fost jurat la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, iar în prezent este jurat la ”MasterChef”, emisiune difuzată de postul de televiziune Pro TV.

În plan personal, chef Florin Dumitrescu este căsătorit cu Cristina Sima, împreună cu care are două fetițe, Ava și Mia. Mihai Georgescu, Miță de la Bere Gratis așa cum mai este el cunoscut, este nașul lui chef Florin Dumitrescu.

În această vară, chef Florin Dumitrescu a fost în vacanță în Spania, alături de familia sa. Acesta a avut parte de un incident deloc plăcut, fiind la un pas de înec, după cum a povestit pentru revista Viva.

Ce a pățit chef Florin Dumitrescu în vacanță. ”M-a lovit tare un val, m-a dărâmat”

”Era să mă înec în Spania, eu care sunt super înotător. Apa era puțin sub genunchi, dar m-a lovit tare un val, m-a dărâmat și am zis ”hai că ies la suprafață după ce trece următorul val”. Doar că au venit atât de multe și puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul”, a explicat chef Florin Dumitrescu.

”Era să mă înec, am dat ochii peste cap puțin, a fost ceva super dubios. Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic. Ea vorbea la telefon și i-am povestit eu după aceea toată pățania”, a mai spus acesta.

 

