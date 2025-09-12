FOTO / Ce mai fac FETELE lui Catrinel Sandu. ”O să fie un an de forță”

Fosta vedetă de televiziune Catrinel Sandu a oferit amănunte despre cele două fete ale sale, Sara și Lara, pe care le are din fostul mariaj cu Gabriel Trifu.



Catrinel Sandu a fost căsătorită cu fostul jucător de tenis Gabriel Trifu, împreună cu care are două fetițe, Sara și Lara. După divorțul de acesta, Catrinel Sandu și-a refăcut viața alături de Steve Schroeter, care este medic stomatolog. Cei doi s-au căsătorit în anul 2019. La rândul său, soțul lui Catrinel Sandu are doi băieți dintr-o căsnicie anterioară. Catrinel Sandu locuiește de foarte mulți ani în America.

Catrinel Sandu a dat câteva detalii despre cele două fete ale sale într-un interviu pentru click.ro.

Ce mai fac fetele lui Catrinel Sandu. ”Suntem într-un alt stagiu, altă dinamică a familiei acum, având această independență”

”Am intrat deja în pâine, am început școala deja aici, în America. Totul va fi bine, va fi un an foarte frumos dar plin, cu de toate, asta pentru că Sara este clasa a XI-a și trebuie să tragem tare pentru că sunt foarte multe examene pe care trebuie să le dea, trebuie să își aleagă facultatea pentru care va aplica. O să fie un an de forță. Am și compania de balet, am făcut programul pentru anul acesta și noul sezon și avem foarte multe spectacole și foarte multe competiții, o să fim foarte ocupați. Dinamica e puțin diferită, mergem împreună la școală, toate trei, dar Sara, având acum mașină ei pe care a primit-o când a împlinit 16 ani, mai merge și cu colegele și prietenele ei. Dacă trebuie să meargă undeva nu o mai duc eu, se duce singură și o duce și pe sora ei mai mică, pe Lara. Suntem într-un alt stagiu, altă dinamică a familiei acum, având această independență”, a declarat Catrinel Sandu.



”Lara face 13 ani în decembrie. A luat și ea examenul și a intrat în compania de balet a școlii. Sunt super fericită că o am și pe ea cu mine în compania. Suntem toate trei împreună în fiecare zi la școală. Nu prea le văd acolo pentru că fiecare suntem la clasele noastre dar mergem împreună și ne întoarcem împreună și avem compania de balet care este la programul de afterschool și atunci suntem tot timpul împreună”, a mai spus vedeta.