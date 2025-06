FOTO / Ce MESERIE a vrut să aibă chef Ștefan Popescu. ”Am vrut să mă angajez la ei, dar ceva nu s-a legat”

Chef Ștefan Popescu a dezvăluit ce meserie a vrut să aibă. ”Am vrut să mă angajez la ei, dar ceva nu s-a legat”, a mărturisit acesta.

Ștefan Popescu este un cunoscut chef. Telespectatorii îl știu și din postura de jurat la show-ul culinar ”Chefi la cuțite”, difuzat de postul de televiziune Antena 1.

În plan personal, chef Ștefan Popescu este căsătorit cu Alina și are doi băieți – Alexandru și Ștefan.

Înainte de a ajunge bucătar, chef Ștefan Popescu a vrut să se facă pompier, după cum a povestit într-un interviu pentru okmagazine.ro.

Ce meserie a vrut să aibă chef Ștefan Popescu. ”Am mers în misiuni timp de un an”

”Da, pentru că am făcut armata la Pompieri și am mers în misiuni timp de un an, cât a durat stagiul militar. Inițial, am vrut să mă angajez la ei, dar ceva nu s-a legat. Eu făceam armata în București, la Grozăvești, și locuiam în Crângași, deci era aproape de casă”, a declarat chef Ștefan Popescu.

Despre momentele în care a fost în pericol în acea perioadă, acesta a spus:

”Doar de vreo trei ori. O dată a explodat o butelie lângă mine, altă dată s-a rupt un acoperiș sub mine, dar m-am prins de grinzi, și o altă dată am fost prins într-un incendiu mare într-un depozit din Giulești”.

În același interviu, chef Ștefan Popescu a spus și cum a cunoscut-o pe soția sa:

”Eu lucram într-unul dintre restaurante, Alina lucra la service bar, așa ne-am îndrăgostit și am devenit un cuplu. Apoi am plecat în Anglia împreună. Eram foarte tineri, aveam 24-25 de ani și totul se petrecea înainte de intrarea în Uniunea Europeană, când îți trebuia viză și permis de muncă. Dar când a trebuit să plecăm cu un al treilea contract, s-a deschis un hotel nou la București, Novotel, și acela a fost momentul în care am decis că vreau să rămân aici ca sous-chef. Iar Alina n-a mai lucrat o vreme în domeniu, ci la birou, la resurse umane”.