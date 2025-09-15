FOTO / Ce spune Andreea Bălan despre TATĂL fetițelor ei. ”Clar că nu-mi convin multe”

Andreea Bălan, în vârstă de 40 de ani, a făcut declarații despre relația cu fostul său soț, George Burcea, și despre cât de implicat este acesta în viața fetițelor lor.



Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. S-a bucurat de mare succes încă din copilărie și a cunoscut faima cu trupa Andre, unde a făcut echipă cu Andreea Antonescu. În ceea ce privește viața personală, Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea, din mariajul celor doi rezultând două fetițe, Ella și Clara. Cei doi au ajuns la divorț în anul 2020. De ceva vreme, Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea.

Andreea Bălan a fost invitată la podcastul ”Despre femeie cu Mihaela Tatu”, unde a făcut declarații despre fostul său soț, George Burcea, despre relația cu acesta din prezent și despre implicarea lui în viața fetițelor lor.

Ce spune Andreea Bălan despre tatăl fetițelor ei. ”Eu l-am ales să fie tatăl copiilor mei și trebuie să-l accept așa cum e”

”Durerea este foarte mare în momentul în care tu ca femeie te separi, divorțezi. La început bărbații par implicați. Mai târziu, când se liniștesc apele, tot greul cade pe mamă. Mama rămâne cum poate să crească copiii. În primă fază te simți abandonată și există această furie, și el are furie și tot așa. Eu am început cu procese, dar am înțeles, prin meditație și vindecare, că fetițele mele sunt jumătate eu, jumătate tatăl lor, și eu trebuie să accept această jumătate. Dacă o resping înseamnă că-mi resping copiii. Eu l-am ales să fie tatăl copiilor mei și trebuie să-l accept așa cum e”, a declarat Andreea Bălan, potrivit revistei Unica.

”Am renunțat la procese și am încercat să fac o relație cât de cât echilibrată. Clar că nu-mi convin multe. Și de-a lungul timpului nu a fost un tată foarte implicat, dar încerc pe cât posibil eu să le dau impresia fetițelor că totul este bine și că tatăl lor le iubește. Tot timpul le spun, mami te iubește, tati te iubește. Ele trebuie să crească cu ideea că sunt iubite și merită tot ce e mai bun”, a mai spus artista.