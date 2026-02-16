Adoptat de Senat. Tinerii sub 21 de ani nu mai pot intra la jocuri de noroc. Ce alte prevederi se schimbă în legea „păcănelelor”

Senatul a adoptat, luni, două propuneri care vizează protejarea copiilor și tinerilor de efectele jocurilor de noroc, prin creșterea vârstei minime de acces de la 21 de ani și limitarea drastică a publicității din mediul online. Cele două inițiative au fost depuse în Parlament în noiembrie 2025, sub semnătura deputatelor Diana Stoica și Raluca Turcan, împreună cu parlamentari de la USR, PNL, UDMR și PSD.

Primul proiect prevede majorarea vârstei minime pentru participarea la jocuri de noroc, de la 18 la 21 de ani și a fost adoptat de Senat cu 96 de voturi pentru, 8 contra și 2 abțineri. Al doilea proiect stabilește interdicția de difuzare în mediul online a oricărui tip de conținut audio, video, imagini care promovează jocurile de noroc în intervalul orar 06:00-24:00. De asemenea, ar urma să fie interzise în mediul online difuzarea de publicitate și reclame pentru jocuri de noroc în care apar personalități publice, culturale, științifice, sportive sau alte persoane, care pot încuraja, datorită notorietății, participarea la astfel de activități.

De asemenea, deputata PNL, Raluca Turcan, a transmis un mesaj pe pagina personală de Facebook cu privire la proiectele de lege adoptate în Senat pentru combaterea dependenței jocurilor de noroc.

„Cele două proiecte de lege pe care le-am inițiat pentru combaterea dependenței de jocuri de noroc au fost adoptate în plenul Senatului, deși în comisie primiseră raport de respingere. Mulțumesc colegilor senatori! Mă bucur că demersului meu i s-au raliat parlamentari din toate partidele de la guvernare – USR, PSD și UDMR – care au înțeles că protecția tinerilor trebuie să fie mai presus de orice dispută politică”, a scris Raluca Turcan.

