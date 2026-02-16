Iar a murit Vladimir Putin? Presa se întreabă din nou unde este liderul de la Kremlin, după ce ar fi dispărut din spațiul public de câteva zile

Speculațiile cu privire la starea de sănătate și locul în care se află Vladimir Putin cresc, după ce președintele rus nu a fost văzut în public timp de mai bine de o săptămână, scriu mai multe publicații, printre care The Sun, Mirror, Express și altele.

Vladimir Putin a fost văzut ultima dată ținând un discurs pe 5 februarie, iar absența sa continuă a stârnit o serie de zvonuri cu privire la starea președintelui rus.

Se zvonește de mult timp că Putin, în vârstă de 73 de ani suferă de o problemă de sănătate, deși rămâne neclar exact ce anume. De-a lungul anilor, liderul de la Kremlin a fost văzut în diferite momente cu tremur al mâinilor, spasme sau cu o față umflată.

De asemenea, el a dispărut periodic din ochii publicului zile întregi, fără a se oferi nicio explicație.

Experții spun că lidedul de la Kremlin pare să sufere de un anumit tip de afecțiune, dar că afirmațiile despre anumite boli erau adesea doar speculații optimiste.

„Știm că Putin nu este un om sănătos, deoarece oricine l-a observat de-a lungul timpului a observat fluctuațiile stării sale fizice”, a spus Keir Giles, cercetător asociat în cadrul programului Rusia și Eurasia de la grupul de experți în afaceri internaționale Chatham House din Londra. „Pare bolnav, inclusiv în aparițiile publice, cu fața umflată și după modul în care se agață de marginile meselor sau birourilor. Discursurile sale, care se limitează la doar câteva minute, sunt în contrast uriaș cu perioada în care pare mult mai sănătos și robust, ține discursuri de patru ore și, evident, este mult mai relaxat.”

Expertul a precizat că starea de sănătate a lui Putin este un „secret foarte bine păzit în Rusia”.

Dispariția lui Putin din ochii publicului a devenit un eveniment destul de obișnuit.

În aprilie 2025, liderul rus nu a fost văzut în public timp de opt zile, a relatat site-ul de investigații rusesc Agentstvo. Anterior, ultima sa absență a fost în perioada sărbătorilor de Anul Nou, între 29 decembrie 2024 și 8 ianuarie 2025.

„Nu este neobișnuit să dispară din vedere pentru o perioadă”, a menționat Giles. „De fiecare dată când o face, există speculații interesante despre motivul exact, fie că este legat de sănătate sau de altă cauză, și întotdeauna există speculații”.

Expertul a subliniat că se așteaptă ca Putin să reapară în curând, fără nicio explicație. „În mod obișnuit, reapare, arătând adesea mai sănătos decât înainte”, a spus el.

Autoritățile ruse negat întotdeauna că Putin s-ar simți rău.

