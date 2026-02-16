Prima pagină » Știri externe » Producătoarea serialului „Teheran”, care urmărește povestea unui spion Mossad în Iran, a fost găsită fără suflare în camera sa de hotel din Atena

16 feb. 2026, 19:15, Știri externe
Producătoarea și creatoarea serialului „Teheran”, Dana Eden, care supraveghea filmările pentru noul sezon al serialului despre spionajul israelian, a fost găsită moartă duminică într-o cameră de hotel din Atena, scrie The Times of Israel.

Dana Eden, în vârstă de 52 de ani, a fost găsită fără suflare în camera de hotel de către fratele ei, după ce acesta încercase de mai multe ori să o contacteze telefonic, dar fără succes. Deși primele indicii raportate de presa elenă menționau prezența unor vânătăi în zona gâtului și a mâinilor, poliția din Grecia investighează în prezent cazul ca pe o posibilă sinucidere. Au fost găsite pastile la fața locului, iar anchetatorii analizează înregistrările camerelor de supraveghere.

Compania sa de producție, Donna and Shula Productions, a emis un comunicat prin care infirmă categoric zvonurile despre o posibilă crimă sau un atac cu motivație politică și a catalogat acuzațiile de asasinat drept „nefondate”. Surse din poliție au menționat că, potrivit declarațiilor familiei, producătoarea fusese spitalizată în trecut și urma un tratament medicamentos.

„Deplângem trecerea în neființă a colegei și partenerei noastre într-o lungă serie de producții, seriale și programe la Corporația Publică de Radiodifuziune din Israel – Dana Eden”, se arată în comunicat. „Dana s-a numărat printre figurile importante din industria televiziunii din Israel și a jucat un rol central în crearea și conducerea unora dintre cele mai importante și influente producții ale corporației. Moștenirea ei profesională și personală va continua să modeleze televiziunea israeliană mulți ani de acum înainte.”

Dana Eden a fost o figură centrală în industria televiziunii din Israel, cu o carieră de peste 30 de ani în producție. Serialul „Teheran”, care urmărește povestea unei agente Mossad sub acoperire în Iran, a câștigat premiul International Emmy pentru cel mai bun serial dramă în 2021. Primele trei sezoane au fost filmate tot în Atena, locație aleasă pentru a simula peisajul urban din Teheran. Producția sezonului 4 fusese deja întârziată din cauza contextului regional tensionat.

