Victor Ponta: „Bătălia a început. Între cei care țin cu România și „cozile de topor” care au ordin să ne țină captivi. Cât va rezista președintele?”

Ruxandra Radulescu
16 feb. 2026, 19:26, Știri politice
Victor Ponta:
Foto: Alexandra Pandrea / Gândul

Victor Ponta, fost premier al României, îi critică pe cei aflați la putere, în frunte cu ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și președintele Nicușor Dan pentru lipsa unei politici externe eficiente. Ponta subliniază că acest aspect a dus la blocarea României într-un „triunghi de sacrificiu”, dar și la anularea alegerilor în decembrie 2024.

Ponta subliniază că, odată cu preluarea mandatului SUA, de către Donald Trump, România ar fi avut șansa să iasă din „triunghiul Odesa”, alături de Moldova și Ucraina, ca țări „tampon” la graniță cu Rusia, și ar fi putut să intre în „patrulaterul” țărilor pro-americane.

„Capcana mortală pentru România a „triunghiului” și șansa nesperată a „patrulaterului” pro-America! Unde se află azi România și ce perspective avem!
Aș vrea să explic foarte clar, pentru toți românii, situația și locul în care ne aflăm în politica externă. Poziția țării noastre ține de demnitatea națională, de mândrie, dar și de interesele noastre suverane privind securitatea și dezvoltarea economică.

România a fost împinsă, în 2024, la marginea Europei politice, ca o „zonă tampon” spre Rusia, alături de Ucraina și Moldova — în ceea ce doamna ministru Toiu numește deja oficial „Triunghiul Odesa”. Însă, odată cu alegerea lui Donald Trump la Washington și după alegerile din Cehia și Polonia, s-a reclădit un „patrulater” — Grupul de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia) — care, alături de Italia, a devenit unul dintre partenerii politici privilegiați ai Statelor Unite ale Americii în Europa”, afirmă Victor Ponta pe Facebook.

Ponta acuză întregul aparat USR, pentru acapararea funcțiilor din vârful Ministerului de Externe și Ministerului Apărării, prin numirea Oanei Țoiu și a lui Radu Miruță. Astfel, precizează fostul premier, România a rămas „blocată” în triunghiul de sacrificiu.

„România trebuia blocată în „triunghiul” de sacrificiu și nu trebuia, în niciun caz, să fie lăsată să se alăture acestui „patrulater” pro-american. Din acest motiv s-au anulat alegerile din decembrie 2024 și, tot din acest motiv, în 2025 toate resursele externe și interne ale rețelei Soros — „hashtag-rezist” — au fost mobilizate.

Tot din acest motiv, USR (agentul politic al forțelor sorosiste de la Bruxelles, Paris și Berlin) a acaparat Ministerul de Externe și Ministerul Apărării — pentru a se asigura că nu avem nicio șansă să scăpăm din „capcana triunghiului”.

Iată că România „capturată” nu a făcut, timp de aproape un an, niciun gest care să arate că își dorește mai mult decât un loc de figurant în „triunghiul” pierzător.

Iată că ne uităm cum președintele lipsește de la Davos sau München, lăsând „coloana a cincea” a USR să semnalizeze clar locul țării noastre. Din aceste motive, faptul că secretarul de stat american Marco Rubio merge la Bratislava și Budapesta, dar nu face un ocol de o oră și până la București, era de așteptat.

Ceea ce nu se așteptau însă rețeaua din România și propaganda lor era ca președintele Nicușor Dan să „rupă lanțul” și să anunțe că merge la Washington, la reuniunea Consiliului pentru Pace organizată de Donald Trump. Adică România, chiar prin președintele țării, în pofida tuturor semnalelor date insistent de miniștrii USR de Externe și Apărare, pare că se gândește să promoveze de la „triunghi” la „patrulater”.

„Normal că au reacționat propagandiștii și au început să toarne venin asupra lui Nicușor Dan (pe care îl proslăveau și îl lingușeau fără limite până acum două zile).

Acum însă bătălia a început: între cei care țin cu România și pun România pe primul loc și „cozile de topor” care au ordin să ne țină captivi în „triunghi”.
Cât va rezista președintele? Când vor prinde curaj PSD și PNL să se alăture acestei lupte în interes național? Cât de mult va înțelege America să ne sprijine activ pentru a ne lua țara înapoi de la cei care au capturat-o? Ce represalii vom avea pentru acest prim gest de independență? Vom vedea.

Dar acum liniile „frontului” din România sunt clare. Eu știu exact de ce parte mă așez — fără ezitare și fără teamă. Cu cât suntem mai mulți, cu atât șansele de victorie sunt mai mari””, scrie Victor Ponta pe Facebook.

FOTO: Mediafax

