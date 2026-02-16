Patronul uneia dintre firmele care vinde modelul de mașină în care o femeie a ars de vie reacționează după tragedie. “De unde știți că nu fuma șoferul? Oricum este o mirare pentru mine de ce șoferul a coborât și doamna din spate nu”

Cosmin Hațegan, patronul uneia dintre firmele care vinde modelul de mașină electrică în care o femeie a murit carbonizată vineri, a reacționat în exclusivitate pentru Gândul, după ce am transmis că ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la RAR pentru a verifica îndeplinirea procedurilor în cazul înmatriculării mașinii.

Hațegan a precizat că firma sa nu omologhează mașini și nu le importă, ci doar le revinde. A catalogat incendiul drept un „eveniment tragic și dureros”, dar în același timp a menționat că nu este un caz singular în care o mașină a ars.

„Noi nu omologăm niciun fel de vehicul la Alba Iulia, nu noi le importăm, noi suntem revânzători. Importatorul este o altă firmă din România, nicidecum noi. Este un eveniment tragic și dureros, dar în România au ars 2000 de mașini în 2025”, a spus Cosmin Hațegan.

„Dar dacă șoferul fuma? Dacă au fost alte cauze?”

Acesta a pus sub semnul întrebării ipoteza că ar fi fost o defecțiune tehnică la mașină și nu a exclus nici varianta ca șoferul să fi fumat. În același timp, Hațegan a spus că nu înțelege cum femeia din spate nu a reușit să iasă din mașină.

„Se menționează că a fost o defecțiune tehnică, dar dacă șoferul fuma? Dacă au fost alte cauze? De unde știți că doar asta a fost? De unde știți că nu fuma șoferul? Oricum este o mirare pentru mine de ce șoferul a coborât și doamna din spate nu”, a mai declarat Cosmin Hațegan.

