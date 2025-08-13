FOTO / Ce spune Feli despre căsătorie. ”Dar asta vine dintr-o FRICĂ”

Cântăreața Feli Donose, în vârstă de 38 de ani, a vorbit despre căsătorie. Artista este mama unei fetițe care se numește Nora Luna.



Feli Donose este o cântăreață cunoscută în industria muzicală din România. În plan personal, Feli Donose a format un cuplu cu Cătălin. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Nora Luna. La sfârșitul anului 2022, pe contul său de Instagram, Feli Donose a anunțat că s-a separat de Cătălin.

Feli Donose a vorbit despre căsătorie și despre eventualitatea de a deveni din nou mămică într-un interviu pentru revista Viva.

Ce spune Feli despre căsătorie. ”Lucrez să aflu de ce și să trec peste”

”Nora își dorește frățior sau surioară până aude un bebeluș că plânge și nu se oprește! (râde) Își dorește. Probabil e normal. Îmi doream să adopt, așa e, dar acum singurul copil pe care mă focusez să îl cresc cât de bine pot e fetița mea. Nu mă văd căsătorită în viitorul apropiat și în niciun alt viitor. Dar asta vine dintr-o frică. Lucrez să aflu de ce și să trec peste. Dar dacă ar fi să mă mărit, m-aș vedea pe un câmp, într-o rochie simplă, dansând „Dansul mirilor” desculță”, a declarat Feli Donose.

Artista a mărturisit și cum se înțelege fiica ei cu tatăl său:

”Nora Luna și tatăl ei se iubesc enorm. Au relația lor specială. Nu există o dinamică de familie între noi trei. Suntem în co-parenting pentru copilul nostru. O formă prin care comunicăm spre binele cel mai înalt al copilului”.