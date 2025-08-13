FOTO / Ce spune Feli despre căsătorie. ”Dar asta vine dintr-o FRICĂ”

Cântăreața Feli Donose, în vârstă de 38 de ani, a vorbit despre căsătorie. Artista este mama unei fetițe care se numește Nora Luna.
Feli Donose este o cântăreață cunoscută în industria muzicală din România. În plan personal, Feli Donose a format un cuplu cu Cătălin. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Nora Luna. La sfârșitul anului 2022, pe contul său de Instagram, Feli Donose a anunțat că s-a separat de Cătălin.
Feli Donose a vorbit despre căsătorie și despre eventualitatea de a deveni din nou mămică într-un interviu pentru revista Viva.
”Nora își dorește frățior sau surioară până aude un bebeluș că plânge și nu se oprește! (râde) Își dorește. Probabil e normal. Îmi doream să adopt, așa e, dar acum singurul copil pe care mă focusez să îl cresc cât de bine pot e fetița mea. Nu mă văd căsătorită în viitorul apropiat și în niciun alt viitor. Dar asta vine dintr-o frică. Lucrez să aflu de ce și să trec peste. Dar dacă ar fi să mă mărit, m-aș vedea pe un câmp, într-o rochie simplă, dansând „Dansul mirilor” desculță”, a declarat Feli Donose.
Artista a mărturisit și cum se înțelege fiica ei cu tatăl său:
”Nora Luna și tatăl ei se iubesc enorm. Au relația lor specială. Nu există o dinamică de familie între noi trei. Suntem în co-parenting pentru copilul nostru. O formă prin care comunicăm spre binele cel mai înalt al copilului”.