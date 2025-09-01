Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat mama lui Fuego. ”De ȘAPTE ani o tot rog să se opereze”

FOTO / Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat mama lui Fuego. ”De ȘAPTE ani o tot rog să se opereze”

01 sept. 2025, 13:30, Showbiz
FOTO / Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat mama lui Fuego. ”De ȘAPTE ani o tot rog să se opereze”
Galerie Foto 23
Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat mama lui Fuego

Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, a spus cu ce problemă de sănătate s-a confruntat mama sa. ”De șapte ani o tot rog să se opereze”, a explicat acesta.

Fuego, în vârstă de 49 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră. Aceasta are o carieră impresionantă. Foarte iubit de public de toate vârstele, Fuego este extrem de solicitat la diverse evenimente.

De curând, Fuego a avut probleme cu mama sa, care a suferit o intervenție chirurgicală. Despre problema de sănătate a mamei sale a dat artistul detalii pentru revista Viva.

Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat mama lui Fuego. ”Medicii i-au pus o proteză, pentru că era la limită cu mersul. Nu mai putea umbla”

”Mama mea a fost operată, de curând, la picior. Medicii i-au pus o proteză, pentru că era la limită cu mersul. Nu mai putea umbla. Și atunci ea a făcut acest efort, pentru că de șapte ani o tot rog să se opereze și primesc răspunsuri negative. Acum, nemaiputând să umble, a trebuit să luăm această decizie”, a declarat Fuego pentru sursa mai sus-menționată.

”Și, ca orice om care se operează pentru proteză la genunchi, trebuie minimum o lună de zile de recuperare. Eu nu aș fi putut face recuperare cu mama, pentru că nu mă pricep, nu sunt specialist în ortopedie. E într-o clinică în care sunt specialiști și, deja, umblă cu cadrul. Se mișcă, ceea ce este foarte bine”, a mai spus artistul.

 

Mediafax
Ordin de protecție emis împotriva lui Marian Vanghelie. Ce i-a făcut fostei sale partenere
Digi24
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
Vești importante pentru români! Programul Rabla pentru persoane fizice se lansează în septembrie
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
StirileKanalD
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
S-a scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Descopera.ro
Originea vieții pe Pământ, DECODATĂ de cercetători
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai scapă. Judecătorii au dat verdictul azi, 1 septembrie
Evz.ro
Un nou caz de atac asupra unui muncitor străin, la Cluj
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
Marian Vanghelie, sub ordin de protecție după ce a amenințat-o pe Oana Mizil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat în laborator plante care strălucesc în întuneric