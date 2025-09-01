FOTO / Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat mama lui Fuego. ”De ȘAPTE ani o tot rog să se opereze”

Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, a spus cu ce problemă de sănătate s-a confruntat mama sa. ”De șapte ani o tot rog să se opereze”, a explicat acesta.



De curând, Fuego a avut probleme cu mama sa, care a suferit o intervenție chirurgicală. Despre problema de sănătate a mamei sale a dat artistul detalii pentru revista Viva.

Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat mama lui Fuego. ”Medicii i-au pus o proteză, pentru că era la limită cu mersul. Nu mai putea umbla”

”Mama mea a fost operată, de curând, la picior. Medicii i-au pus o proteză, pentru că era la limită cu mersul. Nu mai putea umbla. Și atunci ea a făcut acest efort, pentru că de șapte ani o tot rog să se opereze și primesc răspunsuri negative. Acum, nemaiputând să umble, a trebuit să luăm această decizie”, a declarat Fuego pentru sursa mai sus-menționată.

”Și, ca orice om care se operează pentru proteză la genunchi, trebuie minimum o lună de zile de recuperare. Eu nu aș fi putut face recuperare cu mama, pentru că nu mă pricep, nu sunt specialist în ortopedie. E într-o clinică în care sunt specialiști și, deja, umblă cu cadrul. Se mișcă, ceea ce este foarte bine”, a mai spus artistul.