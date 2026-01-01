Şi primarii liberali s-au săturat de austeritatea lui Bolojan. Alt edil liberal iese în faţă cu demisia: „Cer reguli corecte”

Încă un primar liberal iese din rând şi se revoltă împotriva măsurilor de austeritate pe care Ilie Bolojan le pune în cârca românilor buni-platnici. Primarul comunei Lipniţa din Constanţa, Nicolae Florin Dinu, îl ameninţă pe premierul Ilie Bolojan, şeful său de partid, cu demisia.

În scrisoarea publică pe care edilul a publicat-o pe unul dintre grupurile de facebook administrate chiar de el, scrie că „taxele nu mai sunt percepute ca un act firesc, ci ca o povară disproporționată, impusă fără discernământ, care începe să semene cu un bir, nu cu un instrument de dezvoltare”.

„Scrisoare deschisă către Domnul Prim-ministru al României, Domnul Ilie-Gavril Bolojan: Domnule Prim-ministru, Vă scriu în calitate de primar PNL aflat la al doilea mandat al uneia dintre cele mai grele comune din România – comuna Lipnița, județul Constanța. O comună cu 7 sate, întinsă pe aproximativ 18.000 de hectare, aflate la distanțe mari, infrastructură precară și o populație îmbătrânită, lăsată ani la rând la marginea politicilor publice. În această realitate, gradul de colectare a taxelor și impozitelor locale pentru anii 2024–2025 a fost de aproximativ 90%. Este un rezultat foarte bun și se datorează, în primul rând, dialogului constant cu cetățenii, implicării inspectorilor fiscali și, nu în ultimul rând, corectitudinii oamenilor din comună. Cu toate acestea, pentru anul 2026, taxele nu mai sunt percepute ca un act firesc, ci ca o povară disproporționată, impusă fără discernământ, care începe să semene cu un bir, nu cu un instrument de dezvoltare. Am anunțat public demisia mea din funcția de primar, începând cu sfârșitul lunii februarie 2026, tocmai pentru că refuz să legitimez prin tăcere și funcție măsuri guvernamentale rupte de realitatea comunelor grele. Suntem tratați la fel ca orașele dezvoltate doar când vine vorba de obligații fiscale, dar complet ignorați când discutăm despre sprijin, investiții și șanse reale de recuperare. Vă întreb direct, domnule Prim-ministru: De ce firmele de salubritate nu își asumă relația financiară directă cu beneficiarii serviciului, așa cum se întâmplă în orice economie funcțională, iar primăriile sunt transformate în colectori de datorii private? Dacă legislația poate fi modificată „peste noapte” pentru alte interese, de ce nu se poate face același lucru pentru a degreva UAT-urile rurale?

De ce ATR-urile, extinderile de rețele electrice și punctele de transformare necesare proiectelor de dezvoltare locală sunt plătite din bugetele locale, deja subdimensionate? Iar atunci când se promite decontarea, procedurile sunt atât de greoaie încât, în practică, devin imposibil de finalizat? De ce nu există programe naționale dedicate comunelor rămase sever în urmă, ci doar linii generale de finanțare, gândite pentru cei care au deja infrastructură, personal și capacitate administrativă?

Aceasta nu mai este reformă! Este uniformizare forțată, care condamnă definitiv satele la subdezvoltare și îi alungă pe puținii primari care încă mai cred că pot face ceva. Comunitățile mici nu cer favoruri! Cer reguli corecte, tratament diferențiat și șanse reale. Dacă aceste lucruri nu sunt înțelese la nivel guvernamental, atunci demisia mea nu este un gest de slăbiciune, ci un act de delimitare politică și morală. Cu respect, dar cu fermitate, Dinu Nicolae Florin Primar PNL – comuna Lipnița, județul Constanța. Mandatul II”, i-a transmis primarul Dinu lui Ilie Bolojan.

Primarul din Lipniţa îi subliniază premierului să considere demisia sa un act de „delimitare politică şi morală şi nu ca pe o slăbiciune.

