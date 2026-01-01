Prima pagină » Sănătate » Covid-19 nu afectează doar plămânii. Cercetătorii au descoperit ce modificări poate provoca virusul în creier

01 ian. 2026, 19:09, Sănătate
Deși este cunoscută în special ca o afcețiune respiratorie, Covid-19 poate avea efecte care se observă și în afara plămânilor. Un studiu bazat pe imagistica cerebrală arată că, după infecția cu virisul, pacienții care se consideră complet recuperați pot rămâne cu modificări vizibile în creier. 

Un nou studiu arată că virusul care provoacă Covid-19 poate să afectează mai mult decât plămânii. Specialiștii spun că, inclusiv după recuperare, pot exista modificări detectabile la nivelul creierului, cu posibile consecințe neurologice pe termen lung, dincolo de faza acută a bolii. O echipă de la Centrul Național pentru Neuroimunologie și Boli Emergente (National Centre for Neuroimmunology and Emerging Disease – NCNED), din cadrul Universității Griffith, din Australia, a folosit tehnici avansate de RMN pentru a evalua sănătatea creierului la pacienți care au avut Covid-19. Rezultatele au fost comparate cu cele ale unor persoane care nu au fost infectate cu virisul care declanșează boala.

Ce au descoperit cercetătorii de la NCNED

Rezultatele experimentului au arătat că o infecție anterioară cu virusul SARS-CoV-2 poate lăsa urme în creier chiar și atunci când oamenii nu au simptome evidente. Echipa de cercetători a folosit tehnici complexe de imagistică pentru a examina substanța cenușie și cea albă, regiuni vitale pentru memorie, funcții cognitive, dar și pentru sănătatea generală a creierului. Aceștia au descoperit modificări ale substanțelor chimice din creier și ale structurii țesutului cerebral, nu doar la persoanele cu Covid de lungă durată, ci și la cele care se considerau recuperate complet.

De asemenea, studiul arată că modificările observate în țesutul cerebral au fost asociate cu severitatea simptomelor la persoanele cu sindrom post-Covid. În trecut, alte cercetări au arătat cum virusul poate afecta sistemul nervos central și au explicat cum dereglează acesta activitatea neuronilor. Noile descoperiri sunt esențiale pentru înțelegerea problemelor cognitive raportate după infecție, precum dificultățile de memorie și concentrare, care pot apărea imediat sau la câteva luni sau ani după infectare.

Vaccinurile anti-Covid, din nou sub anchetă în SUA. Controverse la F.D.A, criticate dur de experții în medicină: Virusul a ucis 1.200.000 de americani

Chinezii nu se lasă: au creat un nou virus mai periculos decât cel din pandemie. SADS-CoV se poate răspândi de 10.000 de ori mai rapid

