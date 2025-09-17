Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Cum a ajuns Corina Dănilă în televiziune. ”Mama a văzut pe micul ecran un ANUNȚ pentru un post de prezentatoare la TVR”

17 sept. 2025, 12:30, Showbiz
Cum a ajuns Corina Dănilă în televiziune

Corina Dănilă, în vârstă de 53 de ani, a povestit cum a ajuns să fie crainică la Televiziunea Națională, cu ani în urmă.

Corina Dănilă este cunoscută publicului larg ca actriță, dar și prezentatoare de televiziune. În ceea ce privește viața personală, Corina Dănilă este mama unei fete adolescente, pe nume Rianna. Rianna este fruct al relației pe care prezentatoarea de televiziune a avut-o cu pilotul Norris Măgean, de care s-a despărțit în urmă cu ani.

Vedeta de televiziune Corina Dănilă a fost căsătorită, în urmă cu mulți ani, cu un prezentator de știri care a lucrat la Pro TV – Valentin Moraru. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Corina Dănilă lucra și ea la Pro TV. Au divorțat în anul 1999.

Deși acum are o carieră ca actriță, Corina Dănilă a vrut, în adolescență, să dea la Facultatea de Medicină.

Corina Dănilă a povestit, pentru revista Viva, cum a ajuns, cu ani în urmă, crainică la Televiziunea Națională.

Cum a ajuns Corina Dănilă în televiziune. ”În consecinţă, am cerut câteva minute în care am învăţat unul dintre textele primite atunci, pe loc”

”În teatru, intri şi ”arzi” pentru trei ore. Desigur, niciun spectacol nu seamănă cu celalalt, datorită publicului. În fiecare seară, spectatorii, mereu alţii, te încarcă diferit. Dar tocmai asta e splendoarea teatrului. Din anul IV de facultate am început să joc la TNB, o performanţă extraordinară pentru orice tânăr actor. Prima scenă a țării e ceva la care visează orice actor în devenire. Dar, într-o zi, mama a văzut pe micul ecran un anunţ pentru un post de prezentatoare la TVR şi m-a îndemnat să încerc. Colaborasem cu Dan Mihăescu la TVR, la revelioane dar şi la teatru scurt, comedii filmate în TVR”, a detaliat Corina Dănilă.

”Deşi ”lustruiam” cu spectacole scena teatrală, mama a insistat să mă prezint la concurs pentru postul de crainică, aşa cum erau Carmen Movileanu, Iuliana Marciuc, Lia Mărăscu sau cum fusese Sanda Ţăranu. Eu am miopie, nu purtam încă lentile de contact şi am văzut că celelalte concurente ţineau foaia cam departe. Fără ochelari, mie nu mi-ar fi reuşit mişcarea aceea. În consecinţă, am cerut câteva minute în care am învăţat unul dintre textele primite atunci, pe loc. M-au ales şi… a început aventura numită Televiziune. Era în octombrie 1994”, a mai spus aceasta.

