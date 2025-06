FOTO / Cum are grijă Pepe de forma lui fizică. ”Am SLĂBIT vreo 10 kilograme”

Pepe a explicat că face sport ori de câte ori are ocazia pentru a se menține, iar în ultima vreme a slăbit în jur de 10 kilograme.

”De câte ori am timp. Am avut poate perioade când am lipsit mai mult. Acum, în ultima perioadă am fost de patru ori pe săptămână. Toată viața am făcut sport! Am slăbit vreo 10 kilograme. (…) Cu box și atât. Am avut un pic grijă cu alimentația noaptea, dar în rest nu pot să mănânc”, a declarat Pepe.

”Dar am avut grijă să nu mănânc mult noaptea, dar dacă faci mișcare e ok”, a mai apus artistul.