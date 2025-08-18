FOTO / Cum își începe Teo Trandafir fiecare dimineață. ”E un OBICEI pe care l-am integrat de mult în rutina mea”

Teo Trandafir, în vârstă de 57 de ani, a dezvăluit ce obișnuiește să facă în fiecare dimineață. ”E un obicei pe care l-am integrat de mult în rutina mea” , a spus aceasta.



Teo Trandafir are o carieră impresionantă în televiziune, aceasta moderând numeroase emisiuni la mai multe posturi TV. În plan personal, vedeta de televiziune Teo Trandafir a fost căsătorită de două ori. Prima oară, Teo Trandafir a fost măritată cu pilotul Alexandru Trandafir, iar a doua oară cu Constantin Iosef.

Teo Trandafir este mama unei fete, Maia, pe care a înfiat-o în urmă cu mulți ani.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru tvmania.ro, Teo Trandafir a mărturisit ce obiceiuri are dimineața, după ce se trezește.

Cum își începe Teo Trandafir fiecare dimineață. ”Primul lucru pe care îl fac”

”Când mă trezesc, primul lucru pe care îl fac este să beau un pahar mare cu apă, e un obicei pe care l-am integrat de mult în rutina mea de dimineață. Apoi urmează cafeaua, momentul meu de răgaz, și bineînțeles un duș revigorant, ca să încep ziua cu energie, ca toata lumea. Trec în revistă știrile, pentru ca este important pentru mine să fiu conectată la tot ce se întâmplă, mai ales când lucrez într-un domeniu în care actualitatea contează. În rest, încerc să păstrez diminețile cât mai simple, dar organizate, pentru a intra în ritmul zilei cu claritate și calm”, a declarat Teo Trandafir.



Vedeta TV a spus și care este răsfățul său maxim atunci când este acasă:

”Răsfățul meu suprem atunci când sunt acasă este să mă uit la seriale sau să citesc. Prefer să urmăresc un serial, pentru că informația ți se servește direct, clar, fără să fie nevoie să stai să te gândești prea mult, să te sucești sau să faci presupuneri. În seriale, lucrurile ți se prezintă așa cum sunt, simplu și pe înțeles, iar asta mă relaxează după o zi încărcată”.