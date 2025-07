FOTO / Cum își păstrează forma fizică Andreea Bălan. ”Cam așa am GRIJĂ de mine”

Cântăreața Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, se menține foarte bine. Artista a explicat ce face pentru a arăta mereu cât se poate de bine.



Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. S-a bucurat de mare succes încă din copilărie și a cunoscut faima cu trupa Andre, unde a făcut echipă cu Andreea Antonescu.

În ceea ce privește viața personală, Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea, din mariajul celor doi rezultând două fetițe, Ella și Clara. Cei doi au ajuns la divorț în anul 2020. De ceva vreme, Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea.

Andreea Bălan afișează o siluetă de invidiat și este într-o formă fizică extraordinară. Artista a spus, pentru click.ro, cum reușește să se mențină.

Cum își păstrează forma fizică Andreea Bălan. ”Am și eu o genă bună dar e și o disciplină pe care o ai în timp”

“Fac sport, am grijă să mă întrețin cu creme, cu alimentație bună! Cam așa am grijă de mine. Nu e vorba de diete, e vorba să mănânci puțin. Dacă într-o zi știu că am mâncat mai mult, fac mai mult sport. După 35 de ani metabolismul încetinește și dacă nu ai grijă ce mănânci…Nu poftesc așa, neapărat, la dulciuri, poate la o amandină…”, a explicat Andreea Bălan.

”Dieta de vară: mult sport, apă și fructe, multe fructe, legume. Dacă nu ai tot timpul o disciplină nu poți să faci ceva pe timp de vară sau în pragul unui eveniment. Trebuie să faci sport, să ai grijă de pielea ta cu creme, masaje, somn. Eu fac sport 40 de minute pe zi, dansez cu Petrișor la concerte. Am și eu o genă bună dar e și o disciplină pe care o ai în timp”, a mai spus artista.