FOTO / Daliana Răducan și Răzvan Simion, despre eventualitatea de a deveni PĂRINȚI. ”Suntem pregătiți”

De ceva vreme, Răzvan Simion are o relație cu Daliana Răducan. Daliana Răducan a făcut parte din echipa ”Visuri la cheie”, de la PRO TV, fiind arhitect și designer de interior. Cei doi s-au căsătorit în anul 2024. Aceștia au vorbit, pentru revista Viva, despre posibilitatea de a deveni părinți.

Daliana Răducan și Răzvan Simion, despre eventualitatea de a deveni părinți. ”Cred că un copil vine la momentul potrivit”

”Fiziologic și emoțional, suntem pregătiți să devenim părinți, însă copiii sunt binecuvântări de la Dumnezeu. Cred că un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice”, au declarat cei doi pentru sursa mai sus-menționată.

Întrebați dacă și-ar dori un băiețel sau o fetiță. Daliana Răducan și Răzvan Simion au răspuns:

”Nu contează, ne dorim să preia ce e mai bun de la fiecare”.

Prezentatorul de televiziune a vorbit și despre cei doi copii ai săi din mariajul anterior:

”Într-adevăr, rolul de părinte este unul dintre cele mai grele și frumoase roluri. Nu mă avânt să le dau sfaturi, pentru că știm cu toții cum tratează copiii sfaturile bătrânilor, însă îi îndemn să aibă curaj, credință și să nu le fie rușine de muncă. Eu îi susțin, însă ei sunt artizanii propriilor vieți”.