FOTO / De ce nu mai apare Sylvia la TV. ”Nu-mi doresc discuții SUPERFICIALE”

Sylvia a apărut din ce în ce mai rar la TV în ultima perioadă. Artista a explicat, pentru revista Viva, care este motivul.

De ce nu mai apare Sylvia la TV. ”Doar ca să bifez ceva”

”De ceva ani am limitat foarte mult aparițiile publice, pentru că nu mai doresc să apar la TV doar ca să bifez ceva. Nu-mi doresc să comentez știri, nu-mi doresc să-mi dau cu părerea despre viețile altora, nu-mi doresc discuții superficiale. Apar atunci când voi avea ceva de spus, când voi scoate o piesă nouă sau când mi se oferă ocazia să vorbesc despre subiecte din sfera mea de interes”, a declarat Sylvia.

”Dar asta nu înseamnă că am renunțat definitiv la muzică. Eu am avut concerte în tot acest timp și am în continuare. E adevărat că muzica nu mai reprezintă pentru mine o prioritate, nu mă mai regăsesc în multe aspecte ale acestei industrii și îmi doresc să-mi canalizez energia și resursele și spre alte proiecte care mă ajută mai mult să evoluez pe termen lung. Dar, atât timp cât oamenii mă vor chema la evenimente, eu voi merge să le cânt”, a mai spus aceasta.