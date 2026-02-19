Prima pagină » Emisiuni » OFF The Record I Invitat: judecător Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii

OFF The Record I Invitat: judecător Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii

19 feb. 2026, 14:55, Emisiuni
OFF The Record I Invitat: judecător Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii

Justiția este stăpâna și regina tuturor virtuților, spunea Cicero. Însă, în România, Consiliul Superior al Magistraturii – garantul constituțional al independenței Justiției – anunță că politicienii au băgat Justiția într-un „colaps sistemic inevitabil”.

Care este adevărata stare Justiției din România, despre acest lucru discutăm cu un fost președinte CSM, actual judecător.

Ce efecte are decizia Curții Constituționale asupra magistraturii românești, cum pot magistrații să sesizeze prin intermediul instanțelor naționale CJUE pe statutul magistraților, ce probleme sunt în instanțele din România, cum poate face Președintele României un referendum „confidențial” în Justiție și care este următoarea bătălie dintre magistratură și politicieni – despre toate acestea discutăm cu judecător Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, în OFF/ The Record.

Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe Mediafax.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „România a primit mesajul de la Bruxelles că nu are voie să adere la Consiliul Păcii”
11:04
Dan Dungaciu: „România a primit mesajul de la Bruxelles că nu are voie să adere la Consiliul Păcii”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Americanii sunt negociatori mari. Un președinte care nu are instrumente în mână și nimic de negociat poate să fie extrem de vulnerabil”
10:33
Dan Dungaciu: „Americanii sunt negociatori mari. Un președinte care nu are instrumente în mână și nimic de negociat poate să fie extrem de vulnerabil”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Vizita lui Nicușor Dan la Donald Trump va fi după ce va fi prezentat raportul cu anularea alegerilor”
08:30
Dan Dungaciu: „Vizita lui Nicușor Dan la Donald Trump va fi după ce va fi prezentat raportul cu anularea alegerilor”
MARIUS TUCĂ SHOW Viorica Dăncilă: „Sistemul energetic european a fost distrus și cu ajutorul României. Principalul vinovat este Ursula von der Leyen”
07:30
Viorica Dăncilă: „Sistemul energetic european a fost distrus și cu ajutorul României. Principalul vinovat este Ursula von der Leyen”
ACTUALITATE Viorica Dăncilă:„Pe mine nu mă interesează raportul lui Nicușor Dan. Eu vreau desecretizarea stenogramelor ședinței care a dus la anularea alegerilor”
07:00
Viorica Dăncilă:„Pe mine nu mă interesează raportul lui Nicușor Dan. Eu vreau desecretizarea stenogramelor ședinței care a dus la anularea alegerilor”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nu este nicio contradicție între Carta ONU, Carta Consiliului Păcii sau legislația Uniunii Europene
06:30
Valentin Stan: Nu este nicio contradicție între Carta ONU, Carta Consiliului Păcii sau legislația Uniunii Europene
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Click
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Ce se întâmplă doctore
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Mercedes-Benz GLB 250+ cu tehnologie EQ a ajuns în România. SUV-ul electric cu autonomie de până la 632 km
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Ce ne poate învăța despre evoluție ritmul actului sexual la bonobo?
CONTROVERSĂ Purtător de cuvânt al Guvernului…fără nimic de spus. Ioana Dogioiu, vizibil deranjată de întrebările jurnaliștilor, își dă ochii peste cap
16:09
Purtător de cuvânt al Guvernului…fără nimic de spus. Ioana Dogioiu, vizibil deranjată de întrebările jurnaliștilor, își dă ochii peste cap
EXCLUSIV Protocolul defect al lui Nicușor Dan. Bușcu: Asta ar trebui să facă profesorii de balet și bune maniere de la Cotroceni, cu epoleții încărcați de stele și medalii
16:06
Protocolul defect al lui Nicușor Dan. Bușcu: Asta ar trebui să facă profesorii de balet și bune maniere de la Cotroceni, cu epoleții încărcați de stele și medalii
LIVE Donald Trump inaugurează „Consiliul pentru Pace” la Washington. Nicușor Dan va susține un discurs
15:50
Donald Trump inaugurează „Consiliul pentru Pace” la Washington. Nicușor Dan va susține un discurs
EXCLUSIV Sparge gheața Nicușor Dan la Washington? Doru Bușcu: Diplomația românească ignoră importanța holurilor
15:44
Sparge gheața Nicușor Dan la Washington? Doru Bușcu: Diplomația românească ignoră importanța holurilor
SONDAJ DE OPINIE Sondaj: Aproape 50% dintre români cred că Rusia va câștiga războiul cu Ucraina. În ce măsură cred cetățenii că țara e pregătită să facă față unui atac al rușilor
15:44
Sondaj: Aproape 50% dintre români cred că Rusia va câștiga războiul cu Ucraina. În ce măsură cred cetățenii că țara e pregătită să facă față unui atac al rușilor
FLASH NEWS Cinci membri ai rețelei de cămătari conduse de „Ghenosu” au fost reținuți. Prejudiciul adus victimelor depășește 500.000 de euro
15:41
Cinci membri ai rețelei de cămătari conduse de „Ghenosu” au fost reținuți. Prejudiciul adus victimelor depășește 500.000 de euro

Cele mai noi

Trimite acest link pe