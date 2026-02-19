Prima pagină » Economic » Cea mai mare bancă din lume vrea să fie bancherul „Consiliului Păcii”. Câte miliarde ar urma să gestioneze banca

19 feb. 2026, 14:48, Economic
JPMorgan poartă discuții cu administrația Trump pentru a oferi servicii bancare „Consiliului pentru Pace”, creat de președintele Donald Trump, potrivit Financial Times. Negocierile au loc pe fondul unor relații tensionate între administrația Trump și JPMorgan din cauza unui proces intentat de președintele SUA în decembrie împotriva băncii și a CEO-ului acesteia, Jamie Dimon. 

Banca americană a refuzat să comenteze o posibilă interacțiune cu noua structură înființată de Donald Trump, dar sursele Financial Times au declarat că JPMorgan discută despre furnizarea de servicii precum efectuarea de plăți către și din partea Consiliului. Totuși, discuțiile între JPMorgan și administrația Trump au loc în ciuda relațiilor tensionate. Luna trecută, președintele Statelor Unite a intentat un proces împotriva băncii și a directorului său executiv, Jamie Dimon pe motiv că creditorul i-a închis conturile bancare personale din motive politice.

Un reprezentant al administrației Trump a refuzat să vorbească despre posibilele discuții cu JPMorgan și a transmis că „nu are nimic de anunțat pentru moment”. Acesta a adăugat că autoritățile analizează toate opțiunile care vor ajuta la furnizarea de asistență cât mai eficientă în Gaza.

Donald Trump inaugurează „Consiliul pentru Pace” la Washington

Președintele Trump găzduiește astăzi la Washington prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace”, un organism internațional creat pentru a gestiona reconstrucția Fâșiei Gaza și, potențial, alte conflicte de pe mapamond. Casa Albă a emis invitați pentru 50 de țări să se alăture consiliului pentru pace, însă doar 35 de lideri și-au manifestat interesul și doar 26 de țări s-au alăturat oficial cartei fondatoare și au fost desemnate drept membri fondatori. Întâlnirea de astăzi este programată să înceapă la ora 17:00 la Institutul pentru Pace al Statelor Unite, redenumit recent de către administrația de la Washington în „Institutul Donald J. Trump pentru Pace”. Sunt așteptați peste 20 de lideri ai statelor membre și observatori, printre care se numără și președintele României, Nicușor Dan.

Principalul punct de interes pe ordinea de zi a reuniunii de astăzi este adoptarea unui plan de reconstrucție pentru Fâșia Gaza. Se așteaptă ca Donald Trump să anunțe investiții de aproximativ 5 miliarde de dolari din partea statelor membre „pentru eforturi umanitare și de reconstrucție a Gazei”. Deși investiția inițială este de 5 miliarde de dolari iar statele fondatoare ar urma să plătească 1 miliard de euro anual pentru a face parte din „Consilul pentru Pace”, reconstrucția Gazei ar urma să coste 70 de miliarde de dolari, estimează Națiunile Unite și Banca Mondială.

