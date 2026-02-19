Prima pagină » Actualitate » Cât a plătit un bucureștean la întreținere pentru un apartament cu 3 camere, după ce a stat 25 de zile în frig și fără apă caldă

Cât a plătit un bucureștean la întreținere pentru un apartament cu 3 camere, după ce a stat 25 de zile în frig și fără apă caldă

19 feb. 2026, 15:04, Actualitate
Cât a plătit un bucureștean la întreținere pentru un apartament cu 3 camere, după ce a stat 25 de zile în frig și fără apă caldă

Cetățenii plătesc sute de lei la întreținere, deși nu beneficiază întotdeauna de apă caldă sau căldură. Iată cât a plătit un bucureștean pe lună, pentru un apartament cu 3 camere, după ce a stat 25 de zile în frig și fără apă caldă.

În mai multe blocuri din București, locatarii nu beneficiază de căldură și nici de apă caldă. Un bucureștean a explicat că la etajele superioare caloriferele sunt reci. Chiar și în aceste condiții, unii dintre locatari ajung să plătească sute de lei la întreținere, lunar. Pentru a putea beneficia de apă caldă, unii bucureșteni și-au instalat boilere.

„Aici este călduţ. Dacă pun o palmă mai în jos, deja este rece. Şi aici este parterul. La etajul 7 şi 8 sunt efectiv reci”, a explicat un bucureştean, arată Observatornews.ro.

Cât a plătit un bucureștean la întreținere pentru un apartament cu 3 camere, după ce a stat 25 de zile în frig și fără apă caldă

Cât a plătit un bucureștean la întreținere pentru un apartament cu 3 camere

Locatarii au ajuns să plătească sute de lei la întreținere

Administratorul unui bloc a precizat că întreținerea pentru un apartament cu 3 camere a fost de 850 de lei, deși în blocul în care locuiește nu există căldură sau apă caldă. A menționat că a plătit 700 de lei pentru energia electrică, după ce a fost nevoit să apeleze la alte modalități pentru a-și încălzi locuința. O altă persoană a plătit 700 de lei la întreținere.

„850 de lei un apartament cu 3 camere. (…) Aproape 25 de zile noi nu am avut apă caldă şi căldură. (…) Este efectiv o bătaie de joc la adresa locatarilor. (…) A trebuit să băgăm în priză calorifere electrice, aer condiţionat, pe mine m-a costat 7 milioane numai energia electrică”, a spus administratorul unui bloc.

„700 şi ceva. Pentru un apartament cu 3 camere”, spune un alt cetățean.

Costurile sunt mari și în cazul locatarilor care dispun de centrală proprie. Pentru un apartament cu 2 camere, costul a fost de 600 de lei.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

SONDAJ DE OPINIE Sondaj: Aproape 50% dintre români cred că Rusia va câștiga războiul cu Ucraina. În ce măsură cred cetățenii că țara e pregătită să facă față unui atac al rușilor
15:44
Sondaj: Aproape 50% dintre români cred că Rusia va câștiga războiul cu Ucraina. În ce măsură cred cetățenii că țara e pregătită să facă față unui atac al rușilor
MUNCĂ Domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii, în România, în 2026. Ce arată analiza unei platforme de recrutare
14:23
Domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii, în România, în 2026. Ce arată analiza unei platforme de recrutare
FLASH NEWS George Simion și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației”
14:22
George Simion și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației”
INCIDENT Agent de poliție de la Aeroportul Otopeni, prins în flagrant. Bărbatul lua mită pentru a nu opri mașinile unei firme
14:05
Agent de poliție de la Aeroportul Otopeni, prins în flagrant. Bărbatul lua mită pentru a nu opri mașinile unei firme
ULTIMA ORĂ Ministrul Investiţiilor Europene anunţă ce demersuri face România pentru redeschiderea discuţiilor legate de jalonul pensiilor speciale
13:59
Ministrul Investiţiilor Europene anunţă ce demersuri face România pentru redeschiderea discuţiilor legate de jalonul pensiilor speciale
ULTIMA ORĂ România trebuie să investească minim 30 miliarde de lei în refacerea barajelor şi în alte lucrări critice
13:40
România trebuie să investească minim 30 miliarde de lei în refacerea barajelor şi în alte lucrări critice
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Click
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Ce se întâmplă doctore
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Mercedes-Benz GLB 250+ cu tehnologie EQ a ajuns în România. SUV-ul electric cu autonomie de până la 632 km
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Ce ne poate învăța despre evoluție ritmul actului sexual la bonobo?
LIVE Donald Trump inaugurează „Consiliul pentru Pace” la Washington. Nicușor Dan va susține un discurs
15:50
Donald Trump inaugurează „Consiliul pentru Pace” la Washington. Nicușor Dan va susține un discurs
EXCLUSIV Sparge gheața Nicușor Dan la Washington? Doru Bușcu: Diplomația românească ignoră importanța holurilor
15:44
Sparge gheața Nicușor Dan la Washington? Doru Bușcu: Diplomația românească ignoră importanța holurilor
FLASH NEWS Cinci membri ai rețelei de cămătari conduse de „Ghenosu” au fost reținuți. Prejudiciul adus victimelor depășește 500.000 de euro
15:41
Cinci membri ai rețelei de cămătari conduse de „Ghenosu” au fost reținuți. Prejudiciul adus victimelor depășește 500.000 de euro
CONTROVERSĂ Ce pensie primește un pensionar român, după 36 de ani de muncă. Ultimul salariu: 5.000 lei net 
15:34
Ce pensie primește un pensionar român, după 36 de ani de muncă. Ultimul salariu: 5.000 lei net 
ECONOMIE Leu peste leu. Cum au ajuns covrigăriile „reginele” afacerilor din România. Care este topul simigeriilor și unde se află Luca și Petru
15:26
Leu peste leu. Cum au ajuns covrigăriile „reginele” afacerilor din România. Care este topul simigeriilor și unde se află Luca și Petru
ARMATĂ Calcule complicate pentru Iran. Forțele navale și aeriene ale SUA, poziționate strategic în Orientul Mijlociu. Army Recognition: „Una dintre cele mai mari concentrări regionale de forțe din ultimii ani”
15:15
Calcule complicate pentru Iran. Forțele navale și aeriene ale SUA, poziționate strategic în Orientul Mijlociu. Army Recognition: „Una dintre cele mai mari concentrări regionale de forțe din ultimii ani”

Cele mai noi

Trimite acest link pe