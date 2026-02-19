Cât a plătit un bucureștean la întreținere pentru un apartament cu 3 camere, după ce a stat 25 de zile în frig și fără apă caldă

Cetățenii plătesc sute de lei la întreținere, deși nu beneficiază întotdeauna de apă caldă sau căldură. Iată cât a plătit un bucureștean pe lună, pentru un apartament cu 3 camere, după ce a stat 25 de zile în frig și fără apă caldă.

În mai multe blocuri din București, locatarii nu beneficiază de căldură și nici de apă caldă. Un bucureștean a explicat că la etajele superioare caloriferele sunt reci. Chiar și în aceste condiții, unii dintre locatari ajung să plătească sute de lei la întreținere, lunar. Pentru a putea beneficia de apă caldă, unii bucureșteni și-au instalat boilere.

„Aici este călduţ. Dacă pun o palmă mai în jos, deja este rece. Şi aici este parterul. La etajul 7 şi 8 sunt efectiv reci”, a explicat un bucureştean, arată Observatornews.ro.

Locatarii au ajuns să plătească sute de lei la întreținere

Administratorul unui bloc a precizat că întreținerea pentru un apartament cu 3 camere a fost de 850 de lei, deși în blocul în care locuiește nu există căldură sau apă caldă. A menționat că a plătit 700 de lei pentru energia electrică, după ce a fost nevoit să apeleze la alte modalități pentru a-și încălzi locuința. O altă persoană a plătit 700 de lei la întreținere.

„850 de lei un apartament cu 3 camere. (…) Aproape 25 de zile noi nu am avut apă caldă şi căldură. (…) Este efectiv o bătaie de joc la adresa locatarilor. (…) A trebuit să băgăm în priză calorifere electrice, aer condiţionat, pe mine m-a costat 7 milioane numai energia electrică”, a spus administratorul unui bloc.

„700 şi ceva. Pentru un apartament cu 3 camere”, spune un alt cetățean.

Costurile sunt mari și în cazul locatarilor care dispun de centrală proprie. Pentru un apartament cu 2 camere, costul a fost de 600 de lei.

Sursă foto: Shutterstock