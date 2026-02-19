Calcule complicate pentru Iran. Forțele navale și aeriene ale SUA, poziționate strategic în Orientul Mijlociu. Army Recognition: „Una dintre cele mai mari concentrări regionale de forțe din ultimii ani”

Statele Unite au poziționat un „mix” substanțial de forțe navale, aeriene, de apărare antirachetă și terestre în Orientul Mijlociu. Aceasta este una dintre cele mai semnificative concentrări regionale de forțe din ultimii ani. Această demonstrație de forță, potrivit Army Recognition, include mijloace de atac bazate pe portavioane, acoperire pentru bombardiere cu rază lungă de acțiune, sisteme integrate de apărare aeriană și antirachetă și unități terestre poziționate în față, potrivit oficialilor din domeniul apărării.
Analiștii evaluează desfășurarea ca o demonstrație calibrată de forță, menită să consolideze descurajarea împotriva Iranului, asigurându-se în același timp că SUA își păstrează capacitatea de a executa operațiuni de atac rapide și susținute în mai multe domenii, dacă este necesar.
Un portavion din clasa Nimitz transportă, de obicei, între 70 și 75 de aeronave.
USS Gerald R. Ford (CVN-78), nava principală a clasei Ford, ar fi fost în tranzit dinspre Atlantic – notează Army Recognition – cu o fereastră de sosire estimată la mai puțin de o săptămână.
Clasa Ford integrează Sistemul Electromagnetic de Lansare a Aeronavelor, permițând rate de generare a misiunilor mai mari decât clasele anterioare, un factor critic în campaniile de atac susținute.
Activitatea pregătitoare din jurul portavionului USS George HW Bush (CVN-77) din Norfolk sugerează că un al treilea portavion ar putea fi adăugat dacă escaladarea se intensifică, angajând potențial aproape o treime din flota de portavioane americane.
Această prezență a portavioanelor este susținută de o forță de suprafață estimată la între 25 și 35 de nave.
Navele de luptă (LCS) – Littoral Combat Ship -, inclusiv USS Canberra, USS Tulsa și USS Santa Barbara, sunt, se pare, alocate misiunilor de securitate în Golf și de contramăsuri împotriva minelor, o capacitate critică în apele închise ale Strâmtorii Hormuz. Navele de tăiere ale Gărzii de Coastă a SUA desfășurate în avans în Bahrain consolidează securitatea maritimă și operațiunile de patrulare.
Forțele submarine complică și mai mult calculele defensive ale Iranului.
Fiecare Grup de Atac al Portavioanelor include, de obicei, cel puțin un submarin de atac cu propulsie nucleară (SSN), optimizat pentru război antinavă, colectare de informații și misiuni de atac terestru care utilizează rachete Tomahawk.
În domeniul aerian, prezența combinată a SUA și a aliaților în regiune este estimată la 450 până la 500 de avioane de luptă.
Se pare că bombardierele strategice, inclusiv aeronavele B-1B Lancer, B-2 Spirit și B-52H Stratofortress, sunt în alertă sau în staționare în Europa, Diego Garcia, Statele Unite continentale și alte locații regionale.
B-2 Spirit, cu profilul său stealth și capacitatea de a transporta avionul GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), este deosebit de potrivit pentru ținte îngropate și îngropate adânc, inclusiv instalații nucleare fortificate, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.
